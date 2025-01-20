Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Bozayılar Kış Uykusuna Yatmadı - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Bozayılar Kış Uykusuna Yatmadı

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Bozayılar Kış Uykusuna Yatmadı

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki bozayılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmadı. Ayılar, bakıcıları tarafından toprağa gömülen meyve ve balıkları arayarak besleniyor.

20.01.2025 11:04  Güncelleme: 11:09
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BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki bozayılar kış uykusuna yatmadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle uyuyamayan ayılar, verilen meyveler ile toprağa gömülen balıkları arayıp bularak yiyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye, 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 149 türden 1125 hayvana ev sahipliği yapıyor. Burada bulunan hayvanlar doğal ortamlarında yaşayıp özel yiyeceklerle beslenerek, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hayvanat bahçesindeki bozayılar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle uyumadı. Yaz aylarında 2, kış aylarında ise 4 öğün olarak beslenen 2 bozayı, doğal yaşamlarından kopmamaları için, özel tekniklerle besleniyor. Bozayılar, bakıcıları tarafından toprağa saklanan elma ve armutlar ile balıkları arayıp bularak yiyor.

'KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN AYILARIMIZI 4 ÖĞÜNE KADAR BESLİYORUZ'

Kış uykusuna yatamayan ayıların 4 öğün beslendiğini söyleyen hayvan bakıcısı Ergün Kova (37), "Ayılarımız kış uykusuna yatmadığı için, beslenme düzenlerini de ona göre ayarlıyoruz. Şu an genelde balık ve meyve ile besliyoruz. Yazın 2, kışın 4'e kadar öğünle besleniyorlar. Doğal yaşamlarını kaybetmemeleri için, balıkları ve meyveleri saklıyoruz. Sonrasında kendileri bulup, yiyorlar. Bazı günler etrafa bal da koyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Bozayılar Kış Uykusuna Yatmadı - Son Dakika

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