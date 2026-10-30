Bursa İnegöl\'de karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam öldü

Bursa İnegöl'de karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de Bursa-Ankara karayolunda refüj bariyerlerinden atlayıp karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki Şuayip Şen'e otomobil çarptı. Şen hayatını kaybederken, şoka giren otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüjdeki bariyerlerin üstünden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen (63) otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Şuayip Şen'e çarptı. Şen, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulup yola düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şuayip Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şen'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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