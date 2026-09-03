Bursa Karacabey'de mevsimlik işçiler eylül sonuna kadar çadırlarda zorlu yaşam sürüyor - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de mevsimlik işçiler eylül sonuna kadar çadırlarda zorlu yaşam sürüyor

Bursa Karacabey\'de mevsimlik işçiler eylül sonuna kadar çadırlarda zorlu yaşam sürüyor
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Doğu ve Güneydoğu'dan Bursa Karacabey Ovası'na hasat için gelen mevsimlik işçi aileler, derme çatma çadırlarda kalıp bin 250 lira yevmiyeyle çalışıyor. Çocuklar tarlada çalışırken küçükler çadırlarda oynuyor; sağlıksız koşullar nedeniyle duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar.

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve yaz aylarında çocuklarıyla birlikte Bursa'ya gelen mevsimlik işçiler, memleketlerine dönmek için sezonun tamamlanmasını beklerken, bir yandan da zorlu mesailerini sürdürüyor. Derme çatma çadırlarda yaşayan ailelerde yetişkinler tarlada çalışırken, çocuklar ise çadırların arasında oynayıp, vakit geçiriyor.

Karacabey Ovası'ndaki domates, biber ve karpuz hasadı için her yıl mayıs ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yola çıkarak Bursa'ya gelen yüzlerce mevsimlik tarım işçisi, eylül sonuna kadar sürecek zorlu mesailerine devam ediyor. Şırnak, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerden gelerek Karacabey'in kırsal Bakırköy Mahallesi'ndeki çadırlara yerleşen aileler, ekmek parası için alın teri döküyor. Yılın 6 ayını memleketlerinde, diğer yarısını ise çadırlarda geçiren aileler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bin 250 lira yevmiye karşılığında, kamyonetlerle toplu halde tarlalara gidip, akşam da çadırlarına dönüyor. Ailelerin büyük çocukları tarlada hasat yaparken, küçükler ise çadırların arasında akşama kadar koşup, oynayarak vakit geçiriyor. Ancak yaşam alanlarındaki imkanların yetersizliği ve çadırların kenarına derme çatma kurulan tuvaletler hem ebeveynlerin hem de çocukların sağlığını riske sokuyor.

'TARLA DÖNÜŞÜ DUŞ ALAMIYORUZ, TUVALETE GİDEMİYORUZ'

Şırnak'ın Cizre ilçesinden ailesiyle birlikte Bursa'ya gelen Mevlüde Temiz (14), "Ben burada tarlalarda çalışıyorum, aynı zamanda okuyorum. 9'uncu sınıfa geçtim. Saat 07.00'de tarlaya gidiyorum. Yağmurlarda çadırlarımız ıslanıyor. Tarla dönüşü düzgün duş alamıyoruz. Güzel bir duş yapamıyoruz. Düzgün bir tuvalete gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SICAK SOĞUK DEMEDEN ALIN TERİYLE KAZANIYORLAR'

İşçilerin kendi bölgelerindeki istihdam yetersizliği nedeniyle Karacabey'e geldiklerini söyleyen Kula, "Bu insanların hepsi Güneydoğu'daki kardeşlerimiz. Bölgelerindeki iş sahasının kısıtlı olmasından dolayı mevsimlik işçi olarak ekmek paralarını çıkarmaya geliyorlar. Sıcak soğuk demeden alın teriyle para kazanmaya geliyor bu insanlar. Bu insanlar Şırnak'tan, İdil'den, Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan gelen kardeşlerimiz. Bunlar da memleketimizin çocukları. Bunlara biz de sahip çıkarsak, yaşam alanlarını güzelleştirirsek çok daha iyi olacak" diye konuştu.

Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula, mevsimlik işçilerin yaşam alanlarının iyileştirilmesini istedi.

Kaynak: DHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Karacabey'de mevsimlik işçiler eylül sonuna kadar çadırlarda zorlu yaşam sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de mevsimlik işçiler eylül sonuna kadar çadırlarda zorlu yaşam sürüyor - Son Dakika
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