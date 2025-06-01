Bursa Leylek Şenliği Doğayla İç İçe Başladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Bursa Leylek Şenliği", Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde renkli görüntülere sahne olan 'leylek korteji' ile başladı. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eskikaraağaç'ı doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracaklarını söyledi.

Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Eskikaraağaç'ın ekolojik değerini korumak amacıyla başlattığı "Leylek Dostu Köy" projesi, bu yıl Bursa Leylek Şenliği ismiyle daha kapsamlı bir boyutta gerçekleştiriliyor.

Şenlik, 2011 yılında Bozbey'in girişimleriyle Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na dahil edilen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyündeki leylek korteji ile başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve kooperatiflerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin ilk gününde Eskikaraağaç, Gölyazı ve Karaoğlan mahallelerinde yapılan etkinliklerle Bursalılar keyifli bir gün yaşadı. Mahallelerde kurulan oyun parkları, sürpriz yarışmalar, uçurtma şenliği, masal dinletileri, atölyelerin yanı sıra çalıştaylar, fotoğraf sergileri, geziler, gösteriler, konserler, kayık turları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turlarıyla çocuklar başta olmak üzere her yaştan insan hafta sonunu doğayla iç içe geçirdi.

"Eskikaraağaç'ı turizme kazandıracağız"

Başkan Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Karacabey'in köyü olan Eskikarağaç'ta Prof. Dr. İsmet Arıcı ile birlikte bir hikaye oluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündemine oturan köyde birçok hikaye yazıldığını, ancak en önemlisinin Adem Amca ile Yaren Leylek dostluğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Avrupa Leylek Köyleri ağına 2011'de dahil olan Eskikaraağaç'ın, ekolojik değerini korumak ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla 2013'te Nilüfer Belediyesi'nde 'Leylek Dostu Köy' projesini başlatmıştık. Bugün geçmiş yıllardaki etkinlikleri büyüterek ve daha kapsamlı hale getirerek 'Bursa Leylek Şenliği' adı altında, beş farklı mahallemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Kent Konseyi ile birlikte ilçe belediyelerinin katılımlarıyla hayata geçirdiğimiz şenliğimiz sayesinde Eskikaraağaç'ın bir turizm merkezi olması için ilk adımı atıyoruz. Bölgeye daha fazla ziyaretçi çekebilmek için hem tanıtım çalışmalarını artıracağız hem de gerekli yatırımları hayata geçireceğiz. Leylek Köyü Eskikaraağaç'ı, doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracağız."

"Yaren'in her dönüşü Bursa'mıza umut getirsin"

Adem Amca'nın ve Yaren Leylek'in artık bölgenin bir değeri ve Bursa'nın simgelerinden biri haline geldiğini belirten Bozbey, bu dostluğu tüm Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş'e teşekkür etti. Bu değerin farkında olduklarını söyleyen Bozbey, "Bu mirası daha da güçlendirerek, hem doğaya duyduğumuz saygıyı büyüteceğiz hem de Bursamızın adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Tüm Bursalıları, doğa dostlarını ve aileleri Bursamızın birbirinden güzel köylerinde doğayla iç içe gerçekleşecek şenliğe davet ediyorum. Şöyle bir atasözümüz var. 'Leylek erken gelirse bahar erken gelir'. Biz de umut ediyoruz ki Yaren'in her dönüşü Bursamıza umut, bereket ve güzel başlangıçlar getirsin. Şenliğimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı da sadece bir şenliğin değil doğaya duyulan sevginin ve çevreye olan sorumluluğun ifadesi olan bir buluşmanın yapıldığını belirtti. Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek yuvalarına dönen leyleklerin Karacabey'in en zarif simgesi olduğunu dile getiren Karabatı, Yaren Leylek ile Adem Amca'nın kurduğu dostluğun insanların kalbine dokunduğunu söyledi.

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Abdullah Hızlı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Bozbey'e ve Karabatı'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Prof. Dr. İsmet Arıcı'nın eşi Franziska Arıcı'ya, Adem Yılmaz'a ve Alper Tüydeş'e plaket takdim edildi. Fatih Karabatı tarafından ise Yaren Leyleğin koruyucu ailesine hediye takdim edildi.

Program, Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Şenlik, bugün Eskikaraağaç, Gölyazı, Fadıllı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerindeki renkli aktivitelerle gün boyu devam edecek.

Şenliğe ilişkin detaylı bilgi ve BURULAŞ aracılığıyla düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri için 'https://www.bursa.bel.tr' adresi ziyaret edilebilecek.