Bursa Leylek Şenliği Doğayla İç İçe Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Leylek Şenliği Doğayla İç İçe Başladı

01.06.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin düzenlediği Bursa Leylek Şenliği, Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde renkli görüntülerle başladı. Başkan Mustafa Bozbey, bölgeyi doğayla uyumlu turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Bursa Leylek Şenliği", Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde renkli görüntülere sahne olan 'leylek korteji' ile başladı. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eskikaraağaç'ı doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracaklarını söyledi.

Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Eskikaraağaç'ın ekolojik değerini korumak amacıyla başlattığı "Leylek Dostu Köy" projesi, bu yıl Bursa Leylek Şenliği ismiyle daha kapsamlı bir boyutta gerçekleştiriliyor.

Şenlik, 2011 yılında Bozbey'in girişimleriyle Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na dahil edilen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyündeki leylek korteji ile başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve kooperatiflerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin ilk gününde Eskikaraağaç, Gölyazı ve Karaoğlan mahallelerinde yapılan etkinliklerle Bursalılar keyifli bir gün yaşadı. Mahallelerde kurulan oyun parkları, sürpriz yarışmalar, uçurtma şenliği, masal dinletileri, atölyelerin yanı sıra çalıştaylar, fotoğraf sergileri, geziler, gösteriler, konserler, kayık turları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turlarıyla çocuklar başta olmak üzere her yaştan insan hafta sonunu doğayla iç içe geçirdi.

"Eskikaraağaç'ı turizme kazandıracağız"

Başkan Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde Karacabey'in köyü olan Eskikarağaç'ta Prof. Dr. İsmet Arıcı ile birlikte bir hikaye oluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündemine oturan köyde birçok hikaye yazıldığını, ancak en önemlisinin Adem Amca ile Yaren Leylek dostluğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Avrupa Leylek Köyleri ağına 2011'de dahil olan Eskikaraağaç'ın, ekolojik değerini korumak ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla 2013'te Nilüfer Belediyesi'nde 'Leylek Dostu Köy' projesini başlatmıştık. Bugün geçmiş yıllardaki etkinlikleri büyüterek ve daha kapsamlı hale getirerek 'Bursa Leylek Şenliği' adı altında, beş farklı mahallemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Kent Konseyi ile birlikte ilçe belediyelerinin katılımlarıyla hayata geçirdiğimiz şenliğimiz sayesinde Eskikaraağaç'ın bir turizm merkezi olması için ilk adımı atıyoruz. Bölgeye daha fazla ziyaretçi çekebilmek için hem tanıtım çalışmalarını artıracağız hem de gerekli yatırımları hayata geçireceğiz. Leylek Köyü Eskikaraağaç'ı, doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme kazandıracağız."

"Yaren'in her dönüşü Bursa'mıza umut getirsin"

Adem Amca'nın ve Yaren Leylek'in artık bölgenin bir değeri ve Bursa'nın simgelerinden biri haline geldiğini belirten Bozbey, bu dostluğu tüm Türkiye'ye duyuran Alper Tüydeş'e teşekkür etti. Bu değerin farkında olduklarını söyleyen Bozbey, "Bu mirası daha da güçlendirerek, hem doğaya duyduğumuz saygıyı büyüteceğiz hem de Bursamızın adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Tüm Bursalıları, doğa dostlarını ve aileleri Bursamızın birbirinden güzel köylerinde doğayla iç içe gerçekleşecek şenliğe davet ediyorum. Şöyle bir atasözümüz var. 'Leylek erken gelirse bahar erken gelir'. Biz de umut ediyoruz ki Yaren'in her dönüşü Bursamıza umut, bereket ve güzel başlangıçlar getirsin. Şenliğimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı da sadece bir şenliğin değil doğaya duyulan sevginin ve çevreye olan sorumluluğun ifadesi olan bir buluşmanın yapıldığını belirtti. Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek yuvalarına dönen leyleklerin Karacabey'in en zarif simgesi olduğunu dile getiren Karabatı, Yaren Leylek ile Adem Amca'nın kurduğu dostluğun insanların kalbine dokunduğunu söyledi.

Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Abdullah Hızlı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Bozbey'e ve Karabatı'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Prof. Dr. İsmet Arıcı'nın eşi Franziska Arıcı'ya, Adem Yılmaz'a ve Alper Tüydeş'e plaket takdim edildi. Fatih Karabatı tarafından ise Yaren Leyleğin koruyucu ailesine hediye takdim edildi.

Program, Orkestra Şube Müdürlüğü Kent Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Şenlik, bugün Eskikaraağaç, Gölyazı, Fadıllı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerindeki renkli aktivitelerle gün boyu devam edecek.

Şenliğe ilişkin detaylı bilgi ve BURULAŞ aracılığıyla düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri için 'https://www.bursa.bel.tr' adresi ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Etkinlikler, Karacabey, Kültür, Turizm, Güncel, Yaşam, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Leylek Şenliği Doğayla İç İçe Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

13:39
Fenerbahçe’den Amara Diouf bombası Genç yıldız İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:42:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Leylek Şenliği Doğayla İç İçe Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.