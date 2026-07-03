Bursa'nın Fethi İçin Beste Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'nın Fethi İçin Beste Yarışması Düzenlendi

03.07.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın fethinin 700. yılına özel düzenlenen yarışmada ödüller verildi, 350 eser değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması"nda dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edildi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya katılan 350 eser jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Eserler arasından ödüle layık görülen 7 beste için Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Söz konusu bestelerin seslendirilmesinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Yarışmada, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamındaki bestesi "Büzürk Frengi Fer Beste", birincilik ödülüne layık görüldü.

"Eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten mutluyuz"

Belviranlı, ödül takdiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın fethinin 700. yılının şanına yakışır bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Geçmişi yad ettiklerini, geleceğe umut ve muhabbetle baktıklarını aktaran Belviranlı, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne gelmiş geleneğimiz ve geleceğimizi ileriye taşımak için şanlı tarihimize bir nakış olarak süzülen bu güzel eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı münasebetiyle bize verdiği o büyük coşkuyla bugün bir arada geçmişimizi yad ettik."

Belviranlı, yarışmaya 350 eserle başvuru yapıldığını belirterek, "3 mansiyon, 1 özel ödül ve 3, 2 ve birincilik ödülü olmak üzere toplam 7 eser dereceye girdi. Bu 7 eser 350 eser arasından seçildi. Çok geniş bir değerlendirme yapıldı. Hepsi çok güzel, birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yok. Hepsi geçmişten, geleceğe süzülen bir güzellik oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun yanı sıra diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Bursa, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın Fethi İçin Beste Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada
Deniz Göktaş’a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu’nu da kızdırdı Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı

23:20
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ’’99 puan’’ göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi
23:11
Senegal’de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
16:55
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 23:36:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın Fethi İçin Beste Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.