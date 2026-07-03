Bursa'nın Fethi İçin Beste Yarışması Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması"nda dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edildi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya katılan 350 eser jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Eserler arasından ödüle layık görülen 7 beste için Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Söz konusu bestelerin seslendirilmesinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Yarışmada, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamındaki bestesi "Büzürk Frengi Fer Beste", birincilik ödülüne layık görüldü.

"Eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten mutluyuz"

Belviranlı, ödül takdiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın fethinin 700. yılının şanına yakışır bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Geçmişi yad ettiklerini, geleceğe umut ve muhabbetle baktıklarını aktaran Belviranlı, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne gelmiş geleneğimiz ve geleceğimizi ileriye taşımak için şanlı tarihimize bir nakış olarak süzülen bu güzel eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı münasebetiyle bize verdiği o büyük coşkuyla bugün bir arada geçmişimizi yad ettik."

Belviranlı, yarışmaya 350 eserle başvuru yapıldığını belirterek, "3 mansiyon, 1 özel ödül ve 3, 2 ve birincilik ödülü olmak üzere toplam 7 eser dereceye girdi. Bu 7 eser 350 eser arasından seçildi. Çok geniş bir değerlendirme yapıldı. Hepsi çok güzel, birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yok. Hepsi geçmişten, geleceğe süzülen bir güzellik oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun yanı sıra diğer ilgililer ile davetliler katıldı.