Osmangazi Belediyesi'nden Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılına Özel Fotoğraf Yarışması

12.02.2026 14:32  Güncelleme: 15:55
Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı, tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak olarak belirtiliyor. Yarışma 14 Şubat 2026'da başlayacak ve 25 Ağustos 2026'da sona erecek.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına özel olarak hazırladığı ulusal nitelikteki fotoğraf yarışmasını tanıttı. Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla kamuoyuna duyurulan "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Özel Fetih ve Spor Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması", spor ile fotoğraf sanatını aynı çatı altında buluşturdu.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü anmak, tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak ve fetih ruhunu sporun birleştirici enerjisiyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın lansman toplantısı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın'ın yanı sıra BURFOD Yönetim Kurulu Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Serpil Savaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Erhan Mutlu Gün, yarışmanın küratörü Fahrettin Beceren ile basın mensupları katılım gösterdi.

Yarışmanın tarih bilincini pekiştirirken spor kültürünün yaygınlaşmasına ve fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağını Aydın, şöyle konuştu:

"Kalıcı eserler kazandırmış olacağız"

"700'üncü yıl fetih etkinliklerini Aralık ayında başlattık. Bu kapsamda fetih etkinliklerinin bir yenisi olan Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Özel Fetih ve Spor Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nı tanıtmak üzere bir araya geldik. Spor temalı olarak düzenlenecek yarışmada; futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda, sanat eseri niteliği taşıyan fotoğraflar değerlendirilecek. Yarışma 14 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olup, 25 Ağustos 2026 saat 23.00'te sona erecek. Dereceye giren eserler ise 7 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Yarışmada ödül alan eserleri düzenleyeceğimiz sergide sanatseverlerle buluşturarak kalıcı eserler kazandırmış olacağız. Bu yarışmanın yanı sıra Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nin ikincisini de düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı geleneksel hale getirdik ve bu yıl da düzenleyeceğiz. Türk edebiyatının büyük ustalarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düşünsel ve edebi mirasını yaşatmayı, yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Türk edebiyatına yeni kalemler kazandırmayı amaçlıyoruz."

Bursa'da bir ilke imza attıkları yarışmayı şehrin 700'üncü yılına yakışır şekilde planladıklarını söyleyen BURFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ise şunları söyledi:

"Yarışmadaki amacımız, Ulu Önder Atatürk'ümüzün söylediği gibi 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü ilke edinerek gençlerin sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak ve bu faaliyetleri fotoğrafçı dostlarımızın anı yakalayarak ölümsüzleştirmesidir. Bu doğrultuda yarışmamızı Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun desteği, Bursa Sinema Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkısı ve Osmangazi Belediyesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla gerçekleştireceğiz. Yarışmamız 14 Şubat 2026 tarihinde başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek; jüri toplantısının ardından 7 Eylül'de sonuçlar açıklanacaktır. Hedefimiz, 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu kapsamında düzenlenecek sergiyle tüm sanatseverleri bir araya getirebilmektir. Yarışma dijital fotoğraf ve drone olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Ödüller her iki kategori için ayrı ayrı verilecektir. Bu yarışmanın hayata geçirilmesinde bizlere fikir veren, destek olan herkese teşekkür ediyor; tüm fotoğrafçı dostlarımızı Bursa'mıza davet ediyorum."

Yarışmanın ayrıntıları açıklandı

Yarışma, 14 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Ağustos 2026 saat 23.00 olarak belirlendi.

Yarışmanın küratörlüğünü Fahrettin Beceren üstlenirken, seçici kurulda Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Erhan Mutlu Gün, BURFOD Yönetim Kurulu Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Serpil Savaş, fotoğraf sanatçısı Mine Kasapoğlu, Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Ebru Kamur ile Mustafa Mesut Şık yer alıyor.

"Dijital Renkli" ve "Drone" olmak üzere iki kategoriden oluşan yarışmada Dijital Renkli kategorisinde dereceye girenlere birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 30 bin TL verilecek. Ayrıca iki mansiyon ödülünün her biri 20 bin TL, Kurum Özel Ödülü de 40 bin TL olacak. Sergilemeye değer görülen en fazla 91 eserin her biri için 3 bin TL ödül verilecek. Drone kategorisinde de birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL ödül takdim edilecek."

Kaynak: ANKA

