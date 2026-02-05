Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan Arkeopark'ta İnceleme: "Hisar'ı, 'Old City' Dediğimiz Yaşayan Bir Merkez Haline Getirmek İstiyoruz"

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kentin tarihsel belleğini güçlendirecek alanlardan Arkeopark'ta incelemelerde bulundu. Aydın, "Restoranları, butik otelleri, kafeteryaları ve el emeği ürünlerin sunulacağı alanlarıyla Hisar'ı, 'old city' dediğimiz yaşayan bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu çalışmalar Bursa turizmine ciddi katkı sağlayacak" dedi.

Osmanlı mirası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını yansıtan köklü mahalleleriyle Bursa; Bizans, Prusa ve Bitinya uygarlıklarına uzanan tarihsel birikimiyle çok katmanlı bir kültür hafızası sunuyor. Bu zengin geçmişe, milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan izleri gün yüzüne çıkaracak Arkeopark ekleniyor.

"Zamanın Kapısı" olarak tanımlanan ve Bursa'nın tarihini daha derin bir perspektifle ele alan Arkeopark'ı ziyaret eden Aydın, bu özel projenin yalnızca bir arkeoloji noktası değil; eğitim, kültür ve turizm açısından da önemli bir merkez olacağını söyledi."

Hisar Arkeopark Projesi'nin çok kısa sürede önemli bir aşamaya geldiğini belirten Aydın, "Göreve geldiğimizde yüzde 5'ler seviyesinde olan proje, bugün yüzde 98 bandına ulaştı. İnşallah birkaç ay içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açacağız" ifadelerini kullandı.

Arkeopark alanında yaklaşık 3 bin yıllık zodyak mozaiklerinin bulunduğunu belirten Aydın sözlerine, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında 'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi' adını verdiğimiz bir kütüphane ile konferans salonu da yer alacak"

"Buraya gelen ziyaretçiler, 3 bin yıl önce insanların nasıl yaşadığını ve bu alanın hangi amaçlarla kullanıldığını çok daha net hissedebilecek. Tanıtım merkezimiz, bilgilendirme alanlarımız, karekodlar ve broşürlerle bu tarih daha görünür hale gelecek. Bursa'nın kadim bir şehir olduğu duygusu burada çok daha güçlü yaşanacak. Proje kapsamında 'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi' adını verdiğimiz bir kütüphane ile konferans salonu da yer alacak. Roma dönemine ait inanç ile yaşam kültürünü maketler ve anlatımlarla aktaracağız. Savaş öncesi askerlerin burada dua ettiği alanlara ilişkin hikayeleri ziyaretçilerle paylaşacağız. Hisar bölgesi yalnızca tarih anlatan bir alan değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi olacak. Gençlere yönelik kafe, yeme-içme noktaları ve dinlenme alanlarını projeye dahil ettik. Restoranları, butik otelleri, kafeteryaları ve el emeği ürünlerin sunulacağı alanlarıyla Hisar'ı, 'old city' dediğimiz yaşayan bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu çalışmalar Bursa turizmine ciddi katkı sağlayacak."

"Hisar Arkeopark'ın Osmangazi'nin kültürel belleğinde kalıcı ve güçlü bir yer edineceğine inanıyorum"

Panorama'dan başlayarak Kayhan, Hanlar Bölgesi, Alaaddin Camii, Üftade ve Ulu Camii ile kamuoyunda Kolsuz Faik İpek Fabrikası olarak bilinen tarihi Romangal Fabrikası'nı kapsayan; kültür, gastronomi ve inanç duraklarıyla entegre bir turizm rotası oluşturduk. İpekyolu Aks projemizin önemli bir ayağını burada hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin üç-dört gün boyunca kenti yaşayarak gezmesi. Bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimize, Anıtlar Kurulu'na ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hisar Arkeopark'ın Osmangazi'nin kültürel belleğinde kalıcı ve güçlü bir yer edineceğine inanıyorum."

Arkeoparkların temel amacının içerdiği kalıntıları insanlara doğru şekilde anlatmak olduğunun altını çizen Hisar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi'nin müellifi Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ise şunları kaydetti:

"Bu yapıların anlamını, fiziksel özelliklerini ve tarihsel gerekçelerini ortaya koymak gerekir. Biz Hisar Arkeopark'ı da tam olarak bu anlayışla tasarladık. Bu alanda yaklaşık iki, iki buçuk metrelik bir dolgu toprağı bulunuyor ve farklı kültürlere ait izler zaman içerisinde bu katmanların içine girip çıkmış durumda. Bu nedenle alanda ciddi bir tahribat söz konusu. Biz de parçalanmış bu bütünlüğü, burada ziyaretçilere anlatmaya çalışıyoruz. Zodyak mozaiği dünyada çok nadir bulunan bir örnek. Bizler, dört-beş adet tespit edebildik. Bu mozaik ilk olarak 2002 yılında müzede tespit ediliyor, daha sonra ortasındaki motifi çalınıyor ve mozaik müzeye taşınıyor. O dönemin ruhunu, anlamını ve yaşam biçimini bu alanda yeniden canlandırarak, bu mozaikleri gerçek hayatlarına döndürmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."