Bursa Orhangazi'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa Orhangazi\'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç kavşağı yakınlarında motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü S.D. (27) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi; kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü S.D. (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Kılıç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne seyir halinde olan S.D. idaresindeki 34 HGN 295 plakalı motosiklet, şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 AJC 810 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.D., ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. S.D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Orhangazi'de kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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