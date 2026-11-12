Bursa Osmangazi'de kuvvetli rüzgar ağaç devirdi, otomobil ve motosiklet hasar gördü - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de kuvvetli rüzgar ağaç devirdi, otomobil ve motosiklet hasar gördü

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Bursa'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir ağaç, park halindeki otomobil ve motosikletin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken rüzgarın şiddetlendiği anlarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine devrildi. Bu nedenle araçlarda hasar oluştu.

Vatandaşlar, rüzgarın etkisini artırdığı anlarda yürümekte zorlandı.

Kaynak: AA
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