Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Bursa'da Uludağ Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Rektörlük önünde toplanan öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve akademisyenler de destek verdi. Yürüyüş sırasında Gazze'ye destek sloganları atıldı. Rektör Yılmaz, Gazze'nin Müslümanların izzetini ayağa kaldırdığını belirterek, bu eyleme destek verdiklerini ifade etti. Öğrenciler adına konuşan Tahir Akkaya ise Gazze'deki vahşetin ve katliamların devam ettiğini vurgulayarak, Amerika'da yapılan dayanışma eylemlerine selam gönderdi ve tüm dünyaya ilham olmasını istedi.

30.04.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Uludağ Üniversitesi öğrencileri yürüyüş düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü önünde toplanan öğrencilere, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile akademisyenler de destek verdi.

Rektörlük önünde ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen akademisyen ve öğrenciler, yerleşke içinde Gazze'ye destek sloganları attı.

Çadırların kurulduğu alana kadar gerçekleşen yürüyüşün ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, bu eyleme hep birlikte destek verdiklerini söyledi.

Yılmaz, Gazze'nin Müslümanların izzetini ayağa kaldırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya düzeninin ne denli sahte ve iki yüzlü değerler manzumesi üzerine kurulu olduğunu 7 Ekim'den beri yürüyen süreç aşikar hale getirmiştir. O özgürlüğü yere göğe koyamadıklarını söyleyen Amerikan devletinin o üniversitelerde eylemlere gösterdiği tepkiyi hep birlikte ibretle izlemiş durumdayız. Bu haliyle bile Gazze'nin direnişi aslında bir anlamda insanlığın uyanışına sahte bir söylem tarafından bütün zihinlerin işgal edildiği bir dünyada insanlığın uyanışı için inşallah bir umut olacaktır."

Öğrenciler adına konuşan Tahir Akkaya da ABD'deki "vicdan intifadası"na destek vermek için bir araya geldiklerini anlattı.

Akkaya, Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamların 200 günden fazla süredir devam ettiğini belirterek, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'yi yok etmeye çalıştığını anlattı.

ABD'de üniversitelerde Gazze'ye dayanışma eylemlerinin düzenlendiğini vurgulayan Akkaya, şöyle devam etti:

"Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken siyonizmin maşası konumundaki üniversite yönetimleri ve Amerikan polisi de elbet boş durmuyor. Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken onlarcası da okuldan uzaklaştırma cezası almış durumda. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Netanyahu da geçtiğimiz gün ABD üniversitelerindeki eylemlerle ilgili açıklama yaparak gösterileri korkunç bulduğunu bir an önce sonlanmasını istediğini belirtti. Katil Netanyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin biz de tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil, direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz."

Konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilerek, çadır nöbeti başlatıldı.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Rektör, İsrail, Bursa, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 17:59:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement