Bursa ve çevresinde kar yağışı etkili oldu

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava Bursa ve ilçelerinde kar yağışına neden oldu. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış devam ederken İnegöl Domaniç Karayolu'nun 25. kilometresinde etkili olan kar yağışı neden ile trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa- Ankara Karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan Mevkii'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

Yavuz YILMAZİNEGÖL,(Bursa),