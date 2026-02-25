Bursada Pitbull Saldırısı: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Bursada Pitbull Saldırısı: Müebbet Hapis Cezası

25.02.2026 15:00
Bursa'da pitbull köpeğiyle husumetlisine saldıran 3 kişi, kasten öldürmeye teşebbüsle yargılandı.

BURSA'da pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun'a (49) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. (56), oğlu Eyüpcan Ö. (27) ve Ender G., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandıkları davada, suçları sabit bulunarak müebbet hapisle cezalandırıldı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 12'şer yıla düşüren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' ile 'takdir' indirimi de uyguladığı sanıklara, 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Olay, 27 Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki Ender G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 kişi, pitbull cinsi köpeği, Erol Tosun'un üzerine saldırttı. Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun'a saldırttı. Bu kez Erol Tosun'un kolundaki atardamar parçalandı. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

SALDIRI KAMERADA

Erol Tosun'un, köpeği iş yerinin 2'nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran hayvana tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alıp otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu ile Ender G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet olduğu belirtilerek, aralarında çıkan kavga sonrası, yere düşen Tosun'a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada pitbull cinsi köpeğe komut verilerek üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun'u birçok yerinden ısırdığı belirtildi. İddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

AĞIR CEZADA YARGILANMALARI İSTENDİ

Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, sanıklar hakkında mağdura yönelik 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan kamu davasının açıldığını ancak sanıkların eyleminin 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı vererek, dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

'BİZDE KÖPEĞE DOKUNMAK GÜNAH' SAVUNMASI

Dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından baba ile oğlunun, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 ile 19 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. 23 Ekim 2023'te görülen ilk duruşmada sanık Mehmet Murat Ö.'nün savunmasında köpeğin yanlarında çalışan Ender G.'ye ait olduğunu belirterek, "Ender'in üst katta duran pitbull cinsi köpeği, sahibinin sesini duyup odaya girerek Erol'a saldırdı. Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz Şafi'yiz hakim bey. Bizde köpeğe dokunmak dahi günahtır" dedi. Mehmet Murat Ö.'nün savunması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Ender G. de sanıklar arasında yer aldı.

SAVCI, TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

Savcının esas hakkındaki mütalaasında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutuklanmalarını talep ettiği Mehmet Murat Ö., Eyüp Can Ö. ve Ender G.'nin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerini sabit bulan mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 12'şer yıla düşüren heyet, 'Haksız tahrik' ile 'takdir' indirimi de uyguladığı sanıkları 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

