Bursalı kick boksçu Aslı Salım, İtalya\'da 50 kiloda dünya üçüncüsü oldu

BURSA'da, babasının çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 8 yaşında kick boksa başlayan lise son sınıf öğrencisi Aslı Salım (17), İtalya'da düzenlenen 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Üniversite sınavına hazırlanırken haftanın 6 günü antrenman yapan milli sporcu Salım, 2 yıl önce bırakmayı düşündüğü kick boksta Türkiye'ye bronz madalyayı getirdi.

Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Hürriyet Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aslı Salım, babası Bülent Salım'ın (42) çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği dövüş sporuna 8 yaşında kick boksla başladı. Ailesi tarafından gönderildiği spor kulübünde kendisini savunmayı öğrenmesi için babası tarafından kick boksa yönlendirilen Salım, birkaç yıl yapıp bırakacağını düşündüğü spora zaman içerisinde tutkuyla bağlandı. Yıllar içinde çeşitli şampiyonalarda başarılar elde eden Salım, 2024 yılında Antalya'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Topladığı puanlarla milli takıma seçilen ve İtalya'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Aslı Salım için yoğun bir hazırlık süreci başladı.

YKS HAZIRLIĞI İLE ANTRENMANLARINI BİR ARADA YÜRÜTÜYOR

Üniversite sınavına hazırlandığı lise son sınıfta okul ve antrenmanlarını bir arada yürütmeye çalışan Aslı Salım, haftanın 6 günü salonda ter dökerken, saat 05.30'da uyanıp babasıyla birlikte koşu parkuruna gitti. Salım, antrenörü eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı. Okul çıkışında da yeniden spor salonunun yolunu tutan milli sporcunun eve dönüşü bazı günler gece yarısını buldu. Farklı illerde düzenlenen hazırlık kamplarına da katılan Salım, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle dünya şampiyonasına hazırlandı. Yaklaşık 120 sporcunun yer aldığı Türk milli takımıyla İtalya'ya giden Aslı Salım, yoğun hazırlık sürecinin karşılığını alarak, 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde bronz madalya kazandı.

'2 YIL ÖNCE BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜM'

Babasının çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Aslı Salım, babasının yönlendirmesiyle başladığı kick boksun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, "Babamın dövüş sporlarına çok ilgisi vardı. Kendisi yapamadığı için beni yönlendirdi. Ben de onun isteği üzerine 8 yaşında başladım. Devam ettikçe çok sevdim, gerçekten bırakamadım. 2 yıl önce aslında biraz ara vermeyi düşünmüştüm. Çünkü başaramadığımı hissediyordum. Ama antrenörüm çok destek oldu, bendeki ışığı fark etti. Benim daha iyi çalışmamı sağladı. O yüzden bırakmadım. Daha çok çalıştım, daha çok emek harcadım ve karşılığını aldık" dedi.

'KÜRSÜDE TÜRK BAYRAĞINI GÖRMEK ÇOK GURUR VERİCİ'

Şampiyona öncesinde okul ve spor arasında yoğun bir tempo yaşadığını anlatan Salım, "Okul olsun, spor olsun ikisini birden yürütmeye çalıştık. Sporcu dediğimiz zaman disiplinli olması gerekir. Program yapmamda antrenörlerim çok yardımcı oldu. Sabahları annem ve babam erken saatlerde beni spora götürdüler. Antrenörlerim de erkenden gelip beni çalıştırdılar. Aslında ortak bir çalışma vardı aramızda. İtalya'ya giderken şampiyon olmayı diliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. O kürsüde Türk bayrağını görmek gerçekten çok gurur verici, çok duygulandırıcı. Her Türk sporcunun yaşaması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'AĞLAYARAK ANNEMİ-BABAMI ARADIM'

Milli takıma seçildiği günü ve şampiyona sonrasında ailesiyle yaşadığı duygusal anları da paylaşan Aslı Salım, "İlk milli takım haberim geldiğinde ağlayarak annemi ardından babamı aradım. İtalya'da da maçtan çıkar çıkmaz ağlayarak antrenörüme sarıldım. Çok duygulandırıcı, gurur verici bir histi" ifadelerini kullandı.

MAHALLESİNDE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI, OKULDA HER DERSTE ALKIŞLANDI

Dünya üçüncülüğü madalyasıyla döndüğü kentte çiçekler ve alkışlarla karşılandığını söyleyen milli sporcu, "Döndüğümde böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü erken saatte kimse olmaz diye düşünmüştüm. Ama mahalleme döndüğümde arkadaşlarımın, komşularımın yanımda olması çok iyi hissettirdi. Herkesin tam destek yanımda olması beni daha çok başarmaya yakın hissettirdi. Okula girdiğimde de herkes haberlerimi görmüştü. Her ders alkışlanıyordum. Bu destekler bana daha çok çalışma isteği verdi" dedi.

HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Dünya üçüncülüğünün ardından ara vermeden yeniden antrenmanlara başlayan Aslı Salım, "Sıradaki hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Şampiyon olacağımıza inancımız tam. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizi yeniden en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının ailelerine sesleniyorum. Çocuklarını spordan ve okuldan geri bırakmasınlar. Başaramadıklarını düşündüklerinde vazgeçmesinler. Çünkü emek harcadıkça başarı geliyor. Kadınların da bu sporu yapmasını öneriyorum. Tüm kadınları kick boksa bekliyorum" diye konuştu.

'BİZİM GÖZÜMÜZDE DÜNYA ŞAMPİYONU'

Aslı'nın yaklaşık 10 yıldır antrenörlüğünü yapan tekvando ve kick boks 5'inci kademe teknik direktörü, milli takım antrenörü Ekrem Kesgin (38), genç sporcunun başarısının arkasında yıllardır süren disiplinli bir çalışma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aslı 8-10 senedir bizimle beraber. Azimli ve istikrarlı bir kızımız. Hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Dünya şampiyonluğu nasip olmadı, dünya üçüncülüğü nasip oldu ama bizim gözümüzde kızımız zaten dünya şampiyonu. Çok kaliteli müsabakalar çıkardı. Yarı finale gelene kadar Macar rakibini nakavt ederek önemli bir başarı gösterdi. Haftada 5+1 antrenmanla çalışıyorduk. Bolu'daki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Ardından beslenmesinden psikolojik hazırlığına kadar yeni bir program oluşturduk. Farklı illerde kamplar yaptık. Dünya Şampiyonası'na tam teşekküllü hazırlandık."

'İNANMAK BAŞARMANIN TAMAMIDIR'

Sporcuların zaman zaman yorulup bırakmayı düşünebildiklerini ancak bu noktada aile ve antrenör desteğinin önem kazandığını söyleyen Kesgin, "İnanmak başarmanın yarısıdır derler ama biz 'İnanmak başarmanın tamamıdır' diyoruz. Aslı da zorlandığı dönemlerde mücadeleden vazgeçmedi. Bir antrenörün hayali, sporcusunu uluslararası arenada kürsüde görmektir. Aslı bunu başardı. Kızımızla gurur duyuyoruz. Artık ülkemizin sporcusu oldu. Bizim için önemli olan yalnızca madalya değil, vatanına, milletine ve ailesine saygılı bireyler yetiştirmek. Aslı'nın başarısı da bunun en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Bülent Salım, Aslı'nın başarısının kendi çocukluk hayalinden doğduğunu belirterek, "Kızımın spora başlaması benim hayalimdi, çocukluk hayalimdi. Bizim imkanlarımız olmadığı için ben yapamadım. Yaklaşık 8-10 yıl önce Ekrem Hocayı araştırıp buldum. Onunla irtibata geçtik ve kızımın mücadelesi başladı. Bugünlere kadar geldik. Bu başarıda hocalarımızın çok büyük emeği var. Benim için en önemlisi, bayrağımızın o kürsüde çocuğumun ismiyle birlikte aynı kareye girmesiydi. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

'SÜREÇ DIŞARIDAN BASİT GÖRÜNÜYOR'

Kızının antrenmanları için sabahın erken saatlerinde ailece yollara düştüklerini anlatan Salım, "Bu süreç dışarıdan çok basit görünüyor ama yaşamadan anlaşılmıyor. Her gün saat 05.30'da kalkış, 06.00'da parkura gidiş. Akşam ekstra antrenmanları oluyor, bazen eve gece 23.30-00.00 gibi döndüğü oluyordu. Çok zorlu bir süreçti. İtalya'daki müsabakaları buradan takip ettik. Üçüncü olduğunu öğrendiğimde sevinçle gurur arasında karmaşık duygular yaşadım. Çünkü kızımın finale çıkabilecek kapasitede olduğuna inanıyordum. Ama dünya üçüncülüğü de bizim için çok büyük bir gurur. Bundan sonraki hedefimiz birincilik" diye konuştu.

'İLK KEZ RİNGDE İZLEDİĞİMDE ÇOK KORKTUM'

Aslı'nın annesi Zekiye Salım da (37) başlangıçta kızının yalnızca kendisini savunmayı öğrenmesini istediklerini belirterek, "3 kızım var. Eşim, kızlarımın kendilerini savunmayı öğrenmesini istedi. Ekrem Hocayı araştırıp buldu ve Aslı'yı kaydettirdik. Birkaç yıl gider, öğrenir ve bırakır diye düşünüyorduk. Ama hocalarını çok sevdi. İlk kez ringde izlediğimde çok korktum. 'Kız çocuğuna göre değil' dediğim zamanlar da oldu. Ama zamanla alıştım" dedi.

'16 GÜN AYRI KALDIK, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADIK'

Kızını dünya şampiyonluğuna inanarak uğurladıklarını söyleyen anne Salım, "İtalya'ya giderken birincilik bekliyorduk. Hep öyle uğurladık. Tabii gözyaşları da vardı. Sonuçta 16 gün ayrı kaldık. Çok zordu ama çok da güzeldi. Maçlardan sonra beni ağlayarak aradı. Gözlerinden sevinç yaşları akıyordu. Bu spor için yaptığı en büyük fedakarlık zamanıydı. Onunla en çok gurur duyduğumuz an, bayrağımızı orada açmasıydı. Mahallemizin de kızımı sahiplenmesi bizi ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

'ABLAMLA GURUR DUYUYORUM'

Aslı'nın 13 yaşındaki kardeşi Nida Salım da ablasının başarısının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ablamın üçüncü olduğunu annemlerden öğrendim. Çok mutlu oldum. Onunla çok gurur duyuyorum. Daha iyilerini yapacağına inanıyorum. Ablamın her zaman arkasındayım" dedi.