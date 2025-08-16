Bursevi'nin 300. yılı sergi ile anıldı

Vefatının 300. yılı dolayısıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumunun (TÜYEK) hazırladığı "İsmail Hakkı Bursevi" Sergisi, TÜYEK Süleymaniye Külliyesi'nde 31 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Sergide Bursevi'nin TÜYEK'e bağlı başta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi olmak üzere diğer kütüphanelerden toplanan 30'dan fazla eseri yer alıyor.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, Osmanlı döneminin önde gelen mutasavvıf, müfessir, şair ve alimlerinden Bursevi'ye ve eserlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yılmaz, Bursevi'nin Osmanlıda yetişmiş büyük bir alim ve irfan ehli olduğunu belirterek, "En çok eser verimli müelliflerden. Bulgaristan'da dünyaya geliyor. 20 Temmuz 1725, onun vefat tarihi ve bu sene onun vefatının 300. seneidevriyesi. Osmanlı coğrafyasının büyük bir çoğunluğunu gezmiş, İstanbul'da görev yapmış. Büyük hocalardan eğitim görmüş, irşatla görevlendirmiş ama ağırlıklı olarak vazife gördüğü yer Bursa." dedi.

"Hem kalem hem kelam hem de kılıç ehli"

Yılmaz, İsmail Hakkı Bursevi'nin Bursa'da dergah kurduğunu, aynı zamanda Bursa Ulu Cami'de vaizlik yaptığını anlattı.

"Ulu Cami'de tefsir dersleri veriyor." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onun önemli eseri 'Ruhul Beyan', bu camideki tefsir derslerinden oluşuyor. Çok verimli ve müessir bir alim. Kendi yaşadığı devirde 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başlarında geniş Osmanlı coğrafyasında müessir olmuş. Alim, edip, müfessir, şeyh oluşunun yanında onu farklı kılan şeylerden birisi de elde kılıç savaşa iştirak etmiş. Cephede bizzat savaşmış ve yaralanmış yani hem kalem hem kelam hem de kılıç ehli. Bu da aslında ideal bir alimin temel vasıflarının yansımasıdır."

Yılmaz, Bursevi'nin yaşamıyla ve yaptıklarıyla "üsve-i hasene" olduğunu vurgulayarak, "Tesiri yaşadığı yüzyılla sınırlı olmayan, sonraki asırlarda da devam eden ve günümüzde de geniş kitlelerin istifa ettiği bir isim. Sadece Türkiye sınırlarıyla değil 'Ruhul Beyan' eseri başta olmak üzere, diğer eserleriyle de dünyada ilgi gören bir isim." diye konuştu.

"Bursevi'nin tespit edilmiş eser sayısı 120"

TÜYEK olarak önemli şahsiyetleri vefatlarının 50'nci, 100'üncü ve 300'üncü yılında anmak adına programlar düzenlediklerini söyleyen Coşkun Yılmaz, Bursevi'nin vefatının 300'üncü yılında da eserlerinden oluşan serginin yanı sıra anma programı gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda eserlerini neşrettiklerini belirtti.

Yılmaz, İsmail Hakkı Bursevi'nin 300. vefat yılına özel hazırlanan Süleymaniye Külliyesi'ndeki sergide kaleminden çıkan önemli eserlerin yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi el yazısı örnekleri var. Tabii kendisi Hafız Osman'ın talebesi. Bu anlamda iyi bir hattat olduğunu da söyleyebiliriz. Bugüne kadar Bursevi'nin tespit edilmiş eser sayısı 120 ama çalışmalar yoğunlaştıkça onun çok daha fazla eserinin olduğunu görüyoruz. Kendisiyle ilgili 60'tan fazla doktora tezi yapılmış fakat tüm bunların yanında Bursevi'yi anlamak ve anlatmak için daha çok çalışılması gerekiyor. TÜYEK olarak biz de bu sergiyi açtık. Ziyaretçilerimiz gelsinler, onun eserlerini görsünler, onun dünyasıyla buluşsunlar istedik. Bursa'da da geçtiğimiz haftalarda neşrettiğimiz iki ciltlik meşhur eseri 'Sübhatü's-Salikin'in tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Kabri başında hatim duası yaptık. Bundan sonra da onun hakkında bazı faaliyetlerimiz olacak."

Bursevi'nin yazdığı 16 defter halindeki "Ruhul Beyan" adlı tefsir eserini, onun elinden çıkmış haliyle belirli sayıda Bursa Valiliği ile bastıracaklarının bilgisini veren Yılmaz, "Ruhul Beyan'ı bu yıl içerisinde koleksiyon eseri olarak basacağız. Hazırlıklara başladık. İsmail Hakkı Bursevi'nin dijital ortamda eserleri yer alıyor ama Ruhul Beyan'ı bastırdıktan sonra PDF formatında da eseri, yine internet ortamında herkesin istifadesine sunacağız. Üstadın başka eserlerini de yayınlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.