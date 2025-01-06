Bursiyerler döviz kriziyle zor durumda - Son Dakika
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Bursiyerler döviz kriziyle zor durumda

CHP'li Gürer, yurt dışında burs alanların döviz artışından kaynaklı borç yükünü vurguladı.

06.01.2025 10:45
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin her alanda etkisini gösterdiğini belirterek  "Burs alıp yurt dışında eğitim alanlar geri ödemede zorlanıyor" dedi. Gürer, birçok bursiyer ve kefilin, dövizdeki ani artışlar nedeniyle borçlarının milyonlarca liraya ulaştığını ve bu borçları ödeme imkanına sahip olmadıklarını dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci burslarında borç miktarının artması sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yurt dışında doktora yapan bursiyerlerin tazminat yükümlülükleri ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili sorunlarına iktidarın çözüm getirmesini isteyen Gürer, "Burslarla ilgili borç miktarlarında artışın faiz yüküyle ödenmesinde büyük sıkıntı yaşandığını burs alanlar ifade etmektedir. Burs alıp yurt dışında eğitim alanlar geri ödemede zorlanıyor" dedi.

CHP'li Gürer, mevcut sistemde doktora sürecinde verilen bursların genellikle dönemin dolar kuru üzerinden hesaplandığını belirterek, günümüzde dolar kurundaki yaklaşık 10 kat artış nedeniyle ödenmesi gereken borç miktarlarının yüksek boyutlara ulaştığını bursiyerlerin ifade ettiğini söyledi. Gürer, borç ödeme planlarının bursiyerlerin gelir durumuna ve güncel ekonomik şartlara göre yeniden düzenlenmesi, dolar kuru değişikliklerinin getirdiği adaletsizliği gidermek adına geçmiş burs ödemelerinin güncel döviz kuru yerine sabit bir lira karşılığı üzerinden hesaplanması, faiz oranlarının kaldırılması veya makul seviyelere çekilmesi, bursiyerlerin ödeme yükümlülüklerinin esnetilmesi gerektiğini vurguladı. "İktidar, bu durumu değerlendirmeli ve mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmalar yapmalıdır" dedi.

Gürer, 1416 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (YYEGM) tarafından yurt dışına gönderilen bursiyerlerin döviz cinsinden borçlandırılmaları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sorunlara dikkat çekti. Gürer, bu bağlamda da çözüm bekleyen ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Gürer, bursiyerlerin oluşturduğu derneğin açıklamalarına da yer vererek, birçok bursiyer ve kefilin, dövizdeki ani artışlar nedeniyle borçlarının milyonlarca liraya ulaştığını ve bu borçları ödeme imkanına sahip olmadıklarını dile getirdi. Borç yükünün, bireyleri ekonomik bir çıkmaza sürüklediğini belirtti.

Gürer, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrenciler Burs Programı'nın (YLSY) artık bir borç programına dönüştüğünü ifade ederek, 2006 yılında çıkarılan 5535 sayılı kanunun sunduğu yapılandırmaya benzer bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Gürer, kur sabitlemesini de içerecek yeni bir yapılandırmanın ivedilikle hayata geçirilmesinin bursiyerler tarafından talep edildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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