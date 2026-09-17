Büşra bebek soruşturmasında 6 kişi tutuklandı (3)

6 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 YENİ GÖZALTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı ile birlikte Mehmet Resul Balıkçı, Rahime Budak, Özcan Budak ve Miktat Balıkçı tutuklandı. K.D., M.B. İ.B., ve A.Ç. ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yaşadığı öğrenilen 1 kişi daha gözaltına alındı. Tutukluların Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,