"Bütçem İstanbul 2027" Başvuruları 31 Mayıs'a Kadar Yapılabilecek

21.05.2026 11:56  Güncelleme: 12:53
(İSTANBUL) İBB'nin, kent bütçesini ortak akılla şekillendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Bütçem İstanbul 2027" uygulaması kapsamında proje başvuru süreci devam ediyor. Yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılımı teşvik eden ve şeffaf yönetim modelini benimseyen bu çalışmada, şehre değer katacak fikirlerini sunmak isteyen İstanbullular, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "İstanbul Senin, Bütçe Senin" özdeyişiyle yürüttüğü "Bütçem İstanbul 2027" Katılımcı Bütçe uygulaması, kentsel hizmetlerin planlama süreçlerini İstanbullularla birlikte şekillendiriyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların adil tahsis edilmesi ilkeleriyle şekillenen bu süreçte, yerel yönetim kararlarına aktif katılım hedefleniyor. İstanbul Kent Konseyi paydaşlığında ve İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, kenti dönüştürecek yenilikçi fikirlerin aktarımı için başvuru süreci 31 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

YEREL DEMOKRASİYİ TEŞVİK

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Katılımcı Bütçe modeli, kentlilerin yerel ölçekteki bütçe harcamaları ve öncelikleriyle ilgili süreçlere doğrudan katılımını esas alıyor. İBB; bu model ile yerel demokrasiyi teşvik ediyor, sivil toplumla kurulan iş birliğini kuvvetlendiriyor ve kentsel hizmetlere erişimi en uygun duruma getirmeyi amaçlıyor. Süreç kapsamında her katılımcı, dilediği temada en fazla iki proje önerisi ile şehrin geleceğine katkı sağlıyor.

"FİKİR MARATONLARI"NDA KOLEKTİF ÜRETİM

Bütçem İstanbul 2027 takviminin önemli bir aşaması olan "Fikir Maratonları", şehrin farklı paydaşlarını ortak çözüm arayışlarında bir araya getiriyor. 30 Nisan'da İBB Meclis Salonu'ndaki bilgilendirme toplantısıyla ivme kazanan süreç; Yenikapı Metro Akademi'de gerçekleştirilen çocuk, kadın ve gençlik odaklı maratonlarla derinleşiyor. 20 Mayıs'ta muhtarların katılımıyla tamamlanan seride, uzmanlık ve deneyimlerin birleşimiyle oluşturulan stratejik öneriler, değerlendirme havuzuna aktarıldı.

İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN TAKVİM İŞLİYOR

Başvuruların 31 Mayıs'ta sona ereceği süreçte, İstanbul için fikir ve proje geliştiren tüm İstanbullular, https://butcesenin.istanbul/ adresi üzerinden önerilerini ileterek şehrin bütçesini birlikte yönetme sürecine dahil oluyor.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:54:00. #.0.5#
