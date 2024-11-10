Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

10.11.2024 12:48
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu TSİ 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'ın yanı sıra kurum yetkilileri, Atatürk Anıtı'na çiçek koydu.

"Saygıyla yad ediyoruz"

Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla birlikte ebediyete intikal etmiş tüm kahramanları, gazileri ve şehitleri, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

"İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin gönlündeki yeri muhkemdir." diyen Doğan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e yapılacak en büyük katkının, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sıkı sıkıya sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

"Büyük Atatürk, emanetin bizde, yolunda yürüyoruz"

Doğan, Göktürk yazıtlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'una, Tonyukuk'tan Ziya Gökalp'e, Mehmet Akif'e, Nazım Hikmet'e, hepsinin öne çıkardığı ve üzerinde durduğu vatan, bayrak, millet ve özgürlük değerlerinin bulunduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'i emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Doğan, "Tarihi bir bütünlük içinde okumak zorundayız. Geçmişten ders alıp yeni ufuklara bakmak zorundayız. Büyük Atatürk, emanetin bizde, yolunda yürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika

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