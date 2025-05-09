Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturma Talebi: CHP'den Eleştiriler - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturma Talebi: CHP'den Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükçekmece Belediyesi'nden 10 yıl geriye dönük inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istemesini eleştirerek, diğer ilçelerle ilgili neden benzer taleplerin yapılmadığını sordu.

09.05.2025 13:52  Güncelleme: 15:22
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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Büyükçekmece Belediyesi'nin ilçede inşaat ruhsatı verdiği tüm projelerin firma ve kişi listelerinin 10 yıl geriye dönük olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca istendiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde yürütülen soruşturmalarda 2019 öncesine ilişkin dosyaların istenmediği özellikle ve altı çizilerek belirtilirken, Büyükçekmece Belediyesi'nde neden 2015 yılına kadar olan dosyalar talep ediliyor?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Araştırma Bürosu'nun Büyükçekmece Belediyesi'ne gönderdiği yazı ile geriye dönük 10 yıl boyunca Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin firma ve kişi listelerini istediğini belirtti. Günaydın, şunları kaydetti:

"Ayrıntılı listenin hazırlanarak 5 gün içinde polis memuruna teslim edilmesi isteniliyor. Bu, 18 bin civarında firma ve kişi listesinin hazırlanarak teslim edilmesi ve soruşturmaya konu edilmesi anlamına geliyor. Yazı ile istenilen bilgilerin tamamı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veri tabanında bulunuyor. Buna karşın listenin ısrarla Büyükçekmece Belediyesi'nden istenilmesinin elbette bir nedeni vardır. Savcılık talep etmiş, liste verilecek. Ancak bazı soruları da soralım;

"Neden 2019 öncesine ilişkin dosyalar istenmiyor"

1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden aşağıda belirtilen 13 ilçede inşaat ruhsatı verilen projelere ilişkin bir ilgi içerisinde değil.

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Zeytinburnu.

2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden aşağıda belirtilen 12 ilçede 31 Mart 2024 öncesinde inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini talep etme ve soruşturma ihtiyacı duymuyor? Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyupsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Şile, Tuzla, Üsküdar

3- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı neden, adeta kent suçları açık hava müzesine dönüştürülen Esenyurt'u 200 bin nüfustan 1 milyon nüfusa çıkaran imar cinayetlerinin en azından son onbeş yılını (yani 2009 - 2019 yılları dahil) soruşturulmasına ilişkin bir motivasyon hissetmiyor?

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde yürütülen soruşturmalarda 2019 öncesine ilişkin dosyaların istenmediği özellikle ve altı çizilerek belirtilirken, Büyükçekmece Belediyesi'nde neden 2015 yılına kadar olan dosyalar talep ediliyor?

Hiç kuşkusuz, bu sorulara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vereceği makul ve hukuki cevaplar vardır. Bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Günaydın, Yerel Haberler, Büyükçekmece, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'ne Soruşturma Talebi: CHP'den Eleştiriler - Son Dakika

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