Büyükçekmece'de Atatürk İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Atatürk İçin Anma Etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde 'Atatürk'ün izinde buluşuyoruz' konulu bir konferans düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyetin en büyük hazine olduğunu vurguladı.

11.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:36
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi, 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında "Atatürk'ün izinde buluşuyoruz" konulu konferans düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında minnetle, şükranla anıyoruz. Bize bırakmış olduğu Cumhuriyet bizim en büyük hazinemizdir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu Atatürk'ün Sevdiği Türküleri seslendirdi. Emekli Tuğgeneral ve Strateji Uzmanı Naim Babüroğlu'nun konuşmacı olduğu konferans yoğun ilgi gördü.

"Bize bırakmış olduğu Cumhuriyet bizim en büyük hazinemizdir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Atatürk'ün ışığıyla var gücüyle çalışacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında hafta boyunca doya doya Atatürk, Atatürk fikirlerini anmaya, onu daha çok anlamaya programlarımızla devam ediyoruz. Öncelikle bu Cumhuriyeti bize emanet eden, büyük meşakkatlerle bu yurdu bize vatan edip, sonra Cumhuriyeti kurup, Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bize bırakmış olduğu Cumhuriyet bizim en büyük hazinemizdir. Kendisinin de en büyük eseridir. Kolay bir yoldan gelmedi. Çok uzun meşakkatlerle, çok büyük mücadeleyle Cumhuriyeti bize emanet etti ve Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılmasına yol gösterdi, hedef koydu. 'Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşın' O dediği çağdaş medeniyet düzeyinde insan hakları, özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet vardır.

İçinde bulunduğumuz şartlar maalesef bizim o noktaya ulaşamadığımızı gösteriyor. İşte bundan sonraki hedefimiz; en büyük rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu bu hedefe ulaşabilmek için Cumhuriyetin şemsiyesi altında, Atatürk'ün ışığıyla var gücümüzle çalışarak onun tavsiyelerini, özellikle göstermiş olduğu hedefi iyi belirleyerek, iyi anlayarak geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak bizim tüm Türk Milletinin, Türk Ulusunun, Türk gençliğinin en büyük hedefidir. En büyük hedefimiz olacaktır. Bu duygularımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük eseri Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranları, bize emanet edenler, Kuvay-ı Milliyeciler kimler varsa hepsine bir kez daha 10 Kasım gününde onları da rahmetle, şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

"Atatürk ile kalın, Cumhuriyet ile kalın"

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın bir görev ve onur olduğunu ifade eden Naim Babüroğlu, "Atatürk'ün 86'ncı anma yıl dönümünde Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın düzenlediği bu anlamlı, çok önemli, çok özel Atatürk'ü anma etkinliğine konuşmacı olarak katılmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Atatürk'ü anlatmak hem bir görev hem bir onur hem bir şeref. Atatürk'ü anma etkinliğinde Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına ve etkinliğe katılan bütün Büyükçekmecelilere saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Atatürk ile kalın, Cumhuriyet ile kalın. Umut ile kalın, sağlıkla kalın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Akgün program finalinde Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu Şefi Çiğdem Güven ve Kanun Sanatçısı Ali İlikan'ı tebrik ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Atatürk İçin Anma Etkinliği - Son Dakika

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