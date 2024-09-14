Aldatıldığını düşünen adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü - Son Dakika
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Aldatıldığını düşünen adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü

Aldatıldığını düşünen adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü

Büyükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü Özbekistan uyruklu Zebiniso Dayıyavora'nın bakıcı olarak çalıştığı evi basarak bıçaklayarak öldüren şüpheli Musa G. polis tarafından yakalandı. Musa G., emniyetteki sorgusunda "Beni aldattığını düşünüyordum" dedi.

14.09.2024 14:20  Güncelleme: 16:37
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Büyükçekmece Pınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde dün gece 21.30 sıralarında bir villadan çığlık sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis olay yerine gitti. Polis ekipleri olay yerinde Zebiniso Dayıyavora'yı ve bakıcılık yaptığı öğrenilen M.Ö. ve T.Ö.'yü bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 ağır yaralıyı hastaneye sevk etti. Zebiniso Dayıyavora tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı oldukları belirtilen M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Aldatıldığını düşüne adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis, olayla ilgili başlatılan çalışmada, kaçan şüphelinin eşkal bilgilerine ulaşarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Zebiniso Dayıyavora'nın sevgilisi olduğu öğrenilen şüpheli Musa G., kısa sürede Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Aldatıldığını düşüne adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Musa G., sorgusunda suçunu itiraf etti. Musa G.,'nin bir süredir birlikte olduğu Zebiniso Dayıyavora'nın kendisini aldattığını düşündüğünü bu konuyu konuşmak için eve gittiğini söylediği öğrenildi. Ancak kapıda konuşurken aralarında yine kavga çıktığını belirten şüpheli bir anda kendisini kaybettiğini ne yaptığını tam hatırlamadığını anlattı. Evden kaçan şüphelinin kanlı gömlekle bıçağı denize attığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüpheli Musa G.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan çevredeki kameralara şüphelinin olayın yaşandığı villaya giderken sokağın başındaki görüntüleri yansıyor.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Özbekistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldatıldığını düşünen adam, çalıştığı villayı basarak sevgilisini öldürdü - Son Dakika

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