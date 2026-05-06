Büyükçekmece'de Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Cinayet Davası

Büyükçekmece\'de Cinayet Davası
06.05.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedef Güler'in cinayeti ile ilgili davada savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

BÜYÜKÇEKMECE'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü. Sanıklar hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma 11 Mayıs tarihine ertelendi.

Olay, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Sahilde, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atıldığı belirlenen kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Sedef Güler olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Fırat Baykara hazır bulundu, Yavuz Güngör ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ile çok sayıda izleyici de katıldı.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

'KADIN UYUŞTURUCU KULLANDI VE ÖLDÜ'

Sanık Fırat Baykara savunmasında, "Ben bir şey yapmadım. Ölümüyle ilgim yok. Kızı da tanımam. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Yavuz Güngör ise, "Kadın uyuşturucu kullandı ve öldü. Ben bir şey yapmadım. Cezaevine girmekten korktuğum için böyle davrandım. Saçının bir teline bile zarar vermedim" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

'BENİM ÇOCUĞUM UYUŞTURUCU KULLANMADI'

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki anne Gülüzar Sezer, "Bizim çocuklarımızı katledip, bunun savunmasını karşıma geçip pişkin pişkin yapamazsın. Bu hakkı ben kimseye vermiyorum. Benim çocuğum, ne uyuşturucu bağımlısıydı ne de hayat kadınıydı. Bu şekilde hem benim çocuğumun canını alacaksınız, hem de bu şekilde yargılama yürüteceksiniz. Ben bunları kabul etmiyorum. Sedef'imin de hayatı araştırılsın, onların da hayatı araştırılsın. Benim çocuğumun bir tane sabıkası yokken, bir kere karakol kapısı açmamışken, onların onlarca suç dosyası var, suç kaydı var. Bunlar göz önünde bulundurulsun. Yargıya, adalete ben güvenimi kaybettim. O kaybettikleri güveni ben geri istiyorum ve sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum. O delikten çıkmalarını kabul etmiyorum, adalet yerini bulsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Cinayet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:15:31. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.