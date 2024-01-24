Büyükçekmece\'de İnan Sitesi\'nin yıkımı başladı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında deprem riski taşıdığı tespit edilen 8 blok ve 64 bağımsız bölümden oluşan İnan Sitesi'nin yıkımı başladı. Yıkım alanına gelerek açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece merkezde yıkımların yüzde 70'i tamamlandı. Yenileyerek vatandaşın canını ve malını kurtaracağız. Deprem kapıda, bilim insanlarının da ifade ettiği gibi büyük Marmara depremine 7-8 sene kaldı. Bu nedenle çok hızlı hareket etmek durumundayız" dedi.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan İnan Sitesi'nde deprem riski taşıdığı tespit edilen 8 bloktan oluşan 64 dairenin yıkımına başlandı. Yıkım gerçekleştirilirken zabıta ve belediye ekipleri tarafından güvenlik önemleri alındı.

"YENİLEYEREK VATANDAŞIN CANINI VE MALINI KURTARACAĞIZ"

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen alana gelerek açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem kapıda, bilim insanlarının da ifade ettiği gibi büyük Marmara depremine 7-8 sene kaldı. Bu nedenle çok hızlı hareket etmek durumundayız. Bugün Büyükçekmece'de yeni bir adayı komple yıktık. Yenileyerek vatandaşın canını ve malını kurtaracağız. Büyükçekmece Belediyesi şu ana kadar hiçbir yardım almadan 51 bin konutun yenilenmesini sağladı. Bu vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde cereyan eden bir çalışma. Önümüzdeki dört yıl içerisinde Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın burnunun kanamayacağı noktaya geleceğimizi biliyoruz. En büyük sıkıntımız Kumburgaz sahilinin imar planlarının olmaması, henüz Büyükşehir Meclisi'nden çıkmamış olması ve Tepecik merkezin imar planlarının henüz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bekliyor olması. Bu durum bizim canımızı sıkıyor, vatandaşın canını sıkıyor. Vatandaşımızın canının korunması için bir an önce imar planlarının çıkartılıp ilçe belediyesine teslim edilmesi gerekiyor. İlçe belediyesi de vatandaşla birlikte bu kentsel dönüşümü ısrarla ve inatla yürüterek olası büyük İstanbul depreminde, büyük Marmara depreminde vatandaşımızın burnunun kanamasını engellemek durumunda. Bu nedenle biz ısrarla imar planlarının çıkartılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"YIKIMLARIN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"

Akgün, "Şu anda yıktığımız yerlerin hepsinin imar planlarını zamanında çıkarttık ve önümüz açık, devam ediyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kumburgaz sahil ve Celaliye Kamiloba köylerini kapsıyor ve Tepecik Türkoba bölgesinin imar planları olmadığı için o bölgede de kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Allah korusun depremde çok büyük zahiyat verebileceğimiz noktalar. Büyükçekmece merkezde büyük tehlike vardı ama gördüğünüz gibi bugüne kadar ısrarla yıkmaya devam ediyoruz, şehrimizi yenilemeye devam ediyoruz. Şehrimizi yenilerken de hem otopark sorununu, hem estetik sorununu, hem peyzaj sorununu hem de altyapı sorununu komple çözmüş oluyoruz. Büyükçekmece merkezde yıkımların yüzde 70'i tamamlandı, Kumburgaz sahili ve Tepecik merkez hariç. Ama imar planları çıktığı takdirde bize dört yıl yeter. Dört yıl içerisinde, 2028'e kadar tamamını bitirmiş olabiliriz" dedi.

"HERHANGİ BİR DEPREMDE BURASI YIKILACAKTI"

Kentsel dönüşüm kapsamında dairesi yıkılan Hülya Kaplanoplu, "Ben buraya 28 yaşındayken geldim şimdi 73 yaşındayım. Burada önceden yazlık olarak oturuyorduk daha sonra yaz kış oturmaya başladık. Yaz kış oturmak da çok keyifliydi ama artık binalarımız eskimişti, yıkılması gerekiyordu ama bir türlü uygun kişi ile muhatap olamamıştık. Kolonlarımız patlaktı yani herhangi bir depremde burası yıkılacaktı. Sağ olsun şimdi bir firma ile de çok güzel yola çıktık. Umarım yeni evlerimizde keyifle otururuz. Belediye bize çok destek oldu, defalarca gittik başkan ve başkan yardımcısıyla görüştük. Hepsi hoş karşıladı ve yardımcı oldu. Bugün de bu noktaya geldik çok mutluyum" diye konuştu.

"HEM HÜZNÜ HEM DE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUM"

Bir diğer daire sahibi Mehmet Çavuşoğlu ise "Burayı rahmetli babam aldığında 17 yaşındaydım. Şu anda 65 yaşındayım. Hem hüznü hem de sevinci bir arada yaşıyorum. Deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Çocuklarımızın, torunlarımızın huzurla ve sağlıkla oturabileceği yeni yapıların yapılması gerekiyor. Bu konuda destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öncelikle belediyemize, Hasan başkanımıza göstermiş olduğu kolaylık için çok teşekkür ediyorum" dedi.