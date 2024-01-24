Büyükçekmece\'de İnan Sitesi\'nin yıkımına başlandı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında risk taşıdığı tespit edilen 8 blok ve 64 bağımsız bölümden oluşan İnan Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki konutların yıkımı için belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Çalışmalara katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sitenin bulunduğu adayı yenilemek üzere komple yıkmaya başladıklarını söyledi.

Depreme hazır olmak için çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşın can ve malını kurtaracaklarını, hiçbir yardım almadan 51 bin konutun yenilenmesini sağladıklarını kaydeden Akgün, "Vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde cereyan eden bir çalışmadır bu. Önümüzdeki dört yıl içerisinde Büyükçekmece'de hiçbir vatandaşın burnunun kanamayacağı noktaya geleceğimizi biliyoruz. Yani dört yıllık bir süre içerisinde, deprem olduğu takdirde vatandaşımız can ve mal emniyeti sağlanmış olacak." dedi.

Celaliye ve Kamiloba köylerini de kapsayan Kumburgaz sahili ile Tepecik merkezinin imar planlarının henüz İBB Meclisinden çıkmamış olmasının, ilçedeki en büyük sıkıntı olduğunu dile getiren Akgün, Kumburgaz ve Tepecik bölgelerinin imar planlarının çıkması durumunda, 4 yıl içerisinde buralardaki dönüşümü de tamamlayabileceklerini aktardı.

Başkan Akgün, Büyükçekmece merkezde yıkımların yüzde 70'inin tamamlandığını da duyurdu.