Büyükçekmece'de Riskli Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Riskli Bina Yıkıldı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıkım çalışmalarını takip etti ve yapıdaki teknik eksiklikleri gösterdi.

10.09.2024 12:46
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Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü.

Ulus Mahallesi'nde 12 bağımsız bölümden oluşan 5 katlı riskli yapının yıkım çalışmalarını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti.

İş makinesiyle yıkılan binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, tırtıklı olmayan yapıda demirler ve betonunda deniz kumu kullanıldığı belirlendi. Betonunda ayrıca deniz kabuklarına rastlandı.

Belediye Başkanı Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde Tepecik bölgesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Binaların ne zaman yapıldığının bilinmediğini, belde belediyesi zamanında kaçak olarak yapıldığını dile getiren Akgün, "Demirleri görüyor musunuz? O demirlerin 3 kat kalınlığında olması lazım. Bu binada eğer şu anda 10 ton demir varsa yeni teknolojide bu binada 30 ton demir olacak. Ama görüyoruz ki yıkılan binalarda donatı vasfı son derece düşük ve teknik kurallardan uzak. 7,5 depremi falan beklemeye gerek yok. Eğer 5,5 büyüklüğünde bir deprem olursa hem burası Tepecik merkez hem de Kumburgaz sahilleri yerle bir olur." dedi.

Yıkımı gerçekleştirilen binada incelemeler yapan Akgün, beton ve demirlerdeki teknik eksiklikleri gazetecilere gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Riskli Bina Yıkıldı - Son Dakika

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