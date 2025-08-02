Büyükçekmece Festivali\'nde Onur Ödülü!

Büyükçekmece Belediyesince düzenlenen 26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü", oyuncu Defne Yalnız ile Halil Ergün'e verildi.

Festivalin ödül töreni, Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Defne Yalnız, ödülü almaktan duyduğu heyecanı belirterek, "Bu unutulmadığımızın delilidir. Hatırlandığımızın delilidir. Vefanın İstanbul'da bir semt olmadığının delilidir. 18 yıl önce bu bölgeye yerleştim. Geldiğim günden beri Büyükçekmece Belediyesi bana hep sahip çıktı. Beni yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Halil Ergün ise festival katılımcılarını selamlayarak, "İnsan uygarlığının bütün aşamalarında öncülük eden sanatın her türlü boyutta eylemi olmuştur. İnsanlar gelmiştir, gitmiştir. Kültürün her boyutunda hayatı değiştirmenin fonksiyonu sanat olmuştur. Hatırladığınız ve değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gecede Altınköprü Halk Dansları Topluluğu "Gaziantep Yöresi Gösterisi" ve "Kırklareli Yöresi Gösterisi" sahneledi.

Festivalin tüm etkinlik ve detaylarına "www.buyukcekmecefest.com" adresinden ulaşılabilir.