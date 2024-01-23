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BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde kaçak balık avcılığı operasyonu - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde kaçak balık avcılığı operasyonu

Büyükçekmece Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 10 bin 400 metre misina ağa el konuldu. 4 kişiye toplam 104 bin 968 TL idari para cezası kesildi. Ağlarda yakalanan 1 tonu aşkın canlı balık, suya bırakıldı.

BÜYÜKÇEKMECE Gölü\'nde kaçak balık avcılığı operasyonu
23.01.2024 - 16:08,
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BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 bin 400 metre misina ağa el konuldu. 4 kişiye toplam 104 bin 968 TL idari para cezası kesildi. Ağlarda yakalanan 1 tonu aşkın canlı balık, suya bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece Gölü'nde kaçak avlanan balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Denetime, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy ve Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden su ürünleri kontrol görevlileri ile İstanbul Çevre Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gözetim amaçlı İSOBDER Balıkçılar Derneği de katıldı. Denetimde, 10 bin 400 metre misina ağa el konuldu. Yasadışı balık avcılığı yapan 4 kişiye ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre toplam 104 bin 968 TL idari para cezası uygulandı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin deposuna kaldırılırken, canlı oldukları belirlenen yaklaşık 1 tonu aşkın muhtelif balık doğal yaşam alanları olan göle geri bırakıldı.

Kaynak: DHA
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