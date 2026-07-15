FETÖ darbe girişiminde şehit Faslı kahraman anıldı

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit ettiği Faslı Jaouad Merroune'nin kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, milli iradeye ve anayasal düzene kasteden alçak FETÖ darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Fas vatandaşı Merroune, vefatının onuncu yılında Türkiye ile Fas arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin unutulmaz kahramanlarından biri olarak anıldı.

Büyükelçi Kılıç, Rabat Askeri Ataşesi Devrim Ural ile Tanca'da Merroune ailesinin evini ziyaret ederek aile fertleriyle bir araya geldi.

Kılıç, daha sonra aile üyeleriyle beraber Merroune'nin kabrini ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin şükranını, minnetini ve vefasını bir kez daha vurguladı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Kılıç, Merroune'nin, Türkiye ile Fas arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının yaşayan bir sembolü haline geldiğini ifade etti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Merroune'nin ortaya koyduğu fedakarlık, milliyetlerin ötesinde ortak değerlere, demokrasiye ve insan onuruna bağlılığın unutulmaz bir örneği. Merroune'nin adının ve kahramanlığının, iki ülke arasındaki kardeşliğin en anlamlı simgelerinden biri olarak gelecek nesiller tarafından da daima saygıyla hatırlanmasını sağlamak, yaptığı en büyük fedakarlık karşısında ödevimiz. Bu vesileyle Fas Krallığı'na 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ve sonrasında ülkemize sunduğu yakın destek ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Türkiye'yi ilk kez 2008 yılında ziyaret eden Jaouad Merroune, 2010'da İstanbul'a yerleşme kararı aldı ve profesyonel turist rehberi olarak çalışmaya başladı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara indiği saatlerde Merroune de tereddüt etmeden Türk arkadaşıyla birlikte sokağa çıktı.

İstanbul'da, TRT Harbiye binası çevresinde FETÖ mensubu hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Merroune, 15 Temmuz gecesi şehit edilen tek yabancı ülke vatandaşı olarak tarihe geçti.

Merroune, henüz dünyaya gelmemiş çocuğunu göremeden 32 yaşında hayatını kaybetti.

Naaşı Türkiye'den Fas'a getirilerek memleketi Tanca'da toprağa verilen Merroune'nun kabri, iki ülke halklarının ortak hafızasını, karşılıklı vefasını ve kardeşliğini simgeleyen anlamlı bir ziyaret noktası haline geldi.

Merroune'nin kahramanlığı ve fedakarlığı derin bir saygı ve minnetle karşılanarak şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanabilmeleri amacıyla kendisine ve ailesine Türk vatandaşlığı verildi.