Büyükelçi Musa'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
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Büyükelçi Musa'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Büyükelçi Musa\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa, AA'nın 2024 fotoğraf oylamasında seçimini açıkladı.

28.01.2025 13:20
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Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Musa, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Musa, "Haber" kategorisinde oyunu İsrail'in saldırıları ve ablukası altında yiyecek sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan Filistinlileri karesine alan Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı fotoğrafına verdi.

Fotoğrafın yaşam ile ölüm arasında bir duygu uyandırdığı yorumunu yapan Musa, "Bu fotoğraf, onca baskıya ve zulme rağmen hayata tutunmaya çalışan insanların ruh halini çarpıcı şekilde gösteriyor. Soykırımın yalnızca askeri bir ameliye olmadığını, bunun insanların günlük ihtiyaçlarını kısmak suretiyle yapıldığını ve insanların hayatlarını nasıl vahim hale getirdiğini anlatıyor." dedi.

Musa'nın, "Özgür Suriye" özel kategorisindeki seçimi, Hüseyin Nasır'ın, Suriye Milli Ordusunun (SMO terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişini belgeleyen "Yola devam" başlıklı fotoğrafı oldu.

Suriye'nin bütününün özgürleşmesinin çok önemli olduğunu ancak özellikle Tel Rifat-Münbiç hattının terör unsurlarından arındırılmasının Türkiye'nin güvenliği açısından da kritik önem taşıdığını vurgulayan Musa, fotoğrafın harekatın heyecan ve iştiyakının, bir şeylerin başlangıcının olduğu hissini çok iyi yakaladığını dile getirdi.

"Av peşinde", "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Kafa topu"

Musa, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise oyunu, Ali İhsan Öztürk'ün Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında bir tilkiyi avlanmak için karların içine tepe üstü daldığı anda yakaladığı "Av peşinde" başlıklı fotoğrafına verdi.

Fotoğrafçının hem an içinde olup biten hareketi yakalayıp hem de bunu yüksek görüntü kalitesiyle yaptığına dikkati çeken Musa, teknik ustalığını takdir ettiğini belirtti.

Musa, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin, İstanbul'da yarım ayın aydınlattığı bir gecede Galata Kulesi ve arka planda Büyük Çamlıca Camisi'ni birlikte karesine aldığını "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğrafını seçerken, fotoğrafın İstanbul şehrinin güzelliğini estetik ve teknik mükemmellikle yansıttığını ifade etti.

"Spor" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşılaşması sırasında, Trabzonsporlu Simon Banza ile Başakşehir oyuncularının hava topu mücadelesini yakalayan "Hava topu" başlıklı fotoğrafını seçen Musa, fotoğrafın, kendi tuttuğu takım da olan Trabzonspor'un oyuncusunun markaj altında yaptığı zor hamleyi başarıyla yakaladığını kaydetti.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Musa, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Musa, Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Yaşam, Pekin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Musa'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika

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