Büyükelçi Uysal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükelçi Uysal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Uysal, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Brüksel Büyükelçisi Uysal, AA'nın 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında çeşitli kategorileri değerlendirdi.

20.01.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uysal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Uysal, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki gemilerden Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçişini gösteren "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda temmuz ayında halen erimeyen karda kayan çocukları çektiği "Kar Eğlencesi" fotoğrafını tercih eden Uysal, Türkiye'de 7 ayrı bölgede 7 iklimin yaşandığını gözler önüne serdiği için bu kareyi tercih ettiğini belirtti.

Uysal, "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde gençlerin meşalelerle ilgi çekici atlayışını sergilediği "Gece atlayışı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Uysal, Lukas Kabon'un Çekya'daki sellerde mahsur kalan bir kedinin ekipler tarafından kurtarılmasını fotoğrafladığı "Kurtarılan can" başlıklı kareyi tercih etti.

Büyükelçi Uysal, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayatın da canlandığını gözler önüne seren, Şam'ın en işlek noktalarından Osmanlı döneminde inşa edilen sembolik Hamidiye Çarşısı'ndaki yoğunluğu yansıtan "Her şeye rağmen" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bekir Uysal, Brüksel, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Uysal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
07:33 Manchester City, Ipswich Town’a gol oldu yağdı Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 19:49:30. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Uysal, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.