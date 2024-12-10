Büyükkılıç, 168. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'na katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 168. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlarına hitap ederek, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının parti teşkilatları için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Öte yandan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya da katıldı.