Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Tırnak Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Tırnak Bakım Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırsal Üreticilere Tırnak Bakım Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Yelten Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştirdi. Bu hizmetle, hayvan sağlığını koruyarak verimliliği artırmak amaçlanıyor.

22.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:32
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri, Korkuteli Yelten Mahallesi'nde talepte bulunan üreticilerin büyükbaş hayvanlarının tırnak bakımlarını, tramvay hayvan bakım aracıyla yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan tırnak bakım hizmetini kırsal mahallelere taşımaya devam ediyor. Korkuteli Yelten Mahallesi'nde başvuruda bulunan besicilerin büyükbaş hayvanlarına sonbahar dönemi tırnak bakımları yapıldı.

Tırnak bakım hizmeti hayvan sağlığını korumak, verimliliği artırmak, hayvanların hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıkları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Tırnak bakım hizmetinden faydalanmak isteyen besiciler kooperatifler ve muhtarlar aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

Tırnak bakımının yetiştiricilerin en büyük sorunları arasında olduğunu söyleyen besici Mehmet Çoban, "Tırnak bakımları hayvan için çok önemli. Bakımları yapılmazsa hayvanların ayaklarında iltihaplanma başlıyor, apse yapıyor her yeri zarar görüyor. Bu tırnak bakımını kendi imkanlarımızla yapamıyoruz makinamız yok, gücümüz yetmiyor. Kooperatifimiz aracılığıyla Büyükşehir Belediyemize bu hizmet için başvuruda bulunduk. Ekipler geldiler hayvanlarımızın bakımını yaptılar. Muhittin Böcek başkanımızın verdiği bu hizmetten memnunuz, devam etmesini istiyoruz. Hayvanlarımız Büyükşehir'in sağladığı hizmet ile daha sağlıklı oluyor" dedi.

Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Yaka ise "Çiftçilerimizden gelen istekler doğrultusunda listelerimizi oluşturup Büyükşehir Belediyemize taleplerimizi iletiyoruz. İlk etapta başvuruda bulunan üreticilerimizin iki adet büyükbaş hayvanın bakımları yapılıyor. İlerleyen süreçte bu sayı talep durumuna göre değişecektir. Halkımız şu ana kadar sunulan hizmetten son derece memnun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Tırnak Bakım Hizmeti - Son Dakika

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