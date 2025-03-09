Buz Pateni Takımından İleriye Dönük Hedefler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buz Pateni Takımından İleriye Dönük Hedefler

Inci Ocak, buz pateni antrenman imkânlarının yetersiz olduğunu vurguladı ve ülkeyi ileri taşımak istiyor.

09.03.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(KARS) - Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi yapan Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı kaptanı 18 yaşındaki İnci Ocak, Türkiye'yi çeşitli ülkelerde temsil ettiklerini belirterek, "Devamının gelmesini çok istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkemizi böyle bir sporda ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da pist yetersizliğine de değinen Ocak, "Başka pistler açılırsa antrenman saatlerimiz de daha normal saatlere çekilebilir ve ülkemizi bu sporda çok daha ileri taşıyabiliriz" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, dün Kars ve Ardahan sınırında bulunan Çıldır Gölü Çıldır Sosyal Tesisleri mevkinde buz pateni gösterisi yapan Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, bugün de gölün Kars sınırları içinde kalan bölgesinde senkronize buz paten gösterisi yaptı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan takım kaptanı 18 yaşındaki Ocak, 10 seneden fazla bir süredir buz pateni sporu yaptığını ve 3 senedir Türkiye'yi Milli Takım'da temsil ettiğini söyledi.

Milli Takım'da olmanın ve Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Ocak, geçen senelerde Hollanda, İsviçre'de ve bu sene de İtalya'da Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydetti. Ocak, "Devamının gelmesini çok istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkemizi böyle bir sporda ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

"Gece 3'lere, 4'lere kadar antrenmanlar yaptığımız oluyor"

Antrenmanlarının zorluğundan bahseden Ocak, "Çünkü elimizdeki imkanlar bu sporda çok kısıtlı, ülkemizde yeni olduğu için. Gece 3'lere, 4'lere kadar antrenmanlar yaptığımız oluyor. Çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor gerçekten. Federasyonumuzun da desteğiyle, başka gelen yardımlarla başka pistler açılırsa antrenman saatlerimiz de daha normal saatlere çekilebilir ve ülkemizi bu sporda çok daha ileri taşıyabiliriz. Gerçekten bunu çok istiyoruz. 3 senedir bu işin içindeyim, Milli Takım'dayım. Devamının gelmesini çok içten istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çıldır Gölü, Milli Takım, Türkiye, Güncel, Çıldır, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buz Pateni Takımından İleriye Dönük Hedefler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:36:46. #7.11#
SON DAKİKA: Buz Pateni Takımından İleriye Dönük Hedefler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.