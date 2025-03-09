Buz Pateni Takımından İleriye Dönük Hedefler

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(KARS) - Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi yapan Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı kaptanı 18 yaşındaki İnci Ocak, Türkiye'yi çeşitli ülkelerde temsil ettiklerini belirterek, "Devamının gelmesini çok istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkemizi böyle bir sporda ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'da pist yetersizliğine de değinen Ocak, "Başka pistler açılırsa antrenman saatlerimiz de daha normal saatlere çekilebilir ve ülkemizi bu sporda çok daha ileri taşıyabiliriz" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, dün Kars ve Ardahan sınırında bulunan Çıldır Gölü Çıldır Sosyal Tesisleri mevkinde buz pateni gösterisi yapan Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, bugün de gölün Kars sınırları içinde kalan bölgesinde senkronize buz paten gösterisi yaptı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan takım kaptanı 18 yaşındaki Ocak, 10 seneden fazla bir süredir buz pateni sporu yaptığını ve 3 senedir Türkiye'yi Milli Takım'da temsil ettiğini söyledi.

Milli Takım'da olmanın ve Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Ocak, geçen senelerde Hollanda, İsviçre'de ve bu sene de İtalya'da Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydetti. Ocak, "Devamının gelmesini çok istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkemizi böyle bir sporda ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

"Gece 3'lere, 4'lere kadar antrenmanlar yaptığımız oluyor"

Antrenmanlarının zorluğundan bahseden Ocak, "Çünkü elimizdeki imkanlar bu sporda çok kısıtlı, ülkemizde yeni olduğu için. Gece 3'lere, 4'lere kadar antrenmanlar yaptığımız oluyor. Çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor gerçekten. Federasyonumuzun da desteğiyle, başka gelen yardımlarla başka pistler açılırsa antrenman saatlerimiz de daha normal saatlere çekilebilir ve ülkemizi bu sporda çok daha ileri taşıyabiliriz. Gerçekten bunu çok istiyoruz. 3 senedir bu işin içindeyim, Milli Takım'dayım. Devamının gelmesini çok içten istiyorum" ifadelerini kullandı.