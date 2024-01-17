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Buzlanma nedeniyle kaza yapan araçlar oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Buzlanma nedeniyle kaza yapan araçlar oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu

Kastamonu'da meydana gelen buzlanma sebebiyle birçok araç kaza yaparak hasar gördü. Kaza yapan araçlar, oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu. Kaporta ustaları, kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Buzlanma sebebiyle 500'ün üzerinde aracın hasar aldığı tahmin ediliyor.

17.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:01
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Buzlanma nedeniyle kaza yapan araçlar oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu

Kaporta ustalarının buzlanma mesaisi

KASTAMONU - Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen buzlanma sebebiyle onlarca araç kaza yaparak hasar gördü. Kaza yapan araçlar, araçlar oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Kastamonu'da önceki gün gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi sebebiyle dün sabah saatlerinde yollar buz pistine döndü. "Tavuk kaydıran" ismi verilen gizli buzlanma sebebiyle dün sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş araçlarıyla kaza yaptı. Hava sıcaklığının normale dönmesiyle kaza yapan araç sürücüleri sanayi sitesinin yolunu tuttu.Hayatı durma noktasına getiren buzlanma sebebiyle onlarca aracın kazaya karıştığı öğrenildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hasar alan araçları onarmak için çalışan kaporta ustaları, sürücülere soğuk ve karlı havalarda daha dikkatli araç kullanmaları için uyardı.

"Herkes yolda dönüp dönüp kaldı"

Dün sabah Kastamonu'da yaşanan buzlanma sebebiyle kaza yaptığını ve aracını tamir ettirmek için kaporta ustasına getirdiğini söyleyen Cafer Cantekin, "Esentepe Mahallesinde oturuyorum, evden çıkıp ana caddeye ulaşmak istediğim sırada araç birinci viteste olmasına rağmen kaymaya başladı. Biraz kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarpmaktan kıl payı kurtardım. Biraz indikten sonra araç biraz daha hızlandı. Yan tretuvarlara vurduk aracı, ters dönüp bir kere daha vurduk. Ardından patpat diye tabir edilen dereye iniş yaparken yol kenarında benim gibi kaza yapıp, park etmiş araçlara çarptım" dedi.

"Kaza yapan araçları teslim etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Gizli buzlanma sebebiyle kazaya karışan araçların tamirini yapabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten kaporta ustası Barış Kaba ise, "Dün sabah 'tavuk kaydıran' diye tabir ettiğimiz gizli buzlanma sonucunda şehrimizde birçok kaza yaşandı. Bu kazalara müdahale edebilmek için servis araçlarımızla birlikte olay yerlerine intikal ettik. Servis elemanlarımızla birlikte gittiğimiz kaza yerlerinde kaza raporları tuttuk. Raporları tuttuktan sonra çeşit çeşit kazalar olmuştu. Bunlar arasında zincirleme kazalar olsun, bariyerlere çarpanlar vardı, park halindeki araçlara çarpanlar vardı. Araçlarda çok fazla hasarlar vardı. Yürüyen araçlarımızı kendi imkanlarımızla servisimize çektik. Yürümeyecek durumda olanları da çekici marifetiyle servisimize aldık. Sadece biz, 10'un üzerinde kazayı servisimize aldık. Halen servisimize araçlarını tamir ettirmek için müracaat eden müşterilerimiz bulunuyor. Bizlerde, bu araçların en yakın sürede hasarlarını giderip müşterilerimize teslim etmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"500'ün üzerinde aracın hasar aldığını tahmin ediyoruz"

Buzlanma sebebiyle 500'ün üzerinde aracın hasar aldığını düşündüklerini söyleyen Barış Kaba, "Buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle sürücülerimizin kış mevsiminde ya da soğuk havalarda gizli buzlanma sebebiyle oluşabilecek kazalardan korunabilmeleri için çok sakin bir şekilde araç kullanmalarını tavsiye ediyorum. Tekrardan kazaya karışan müşterilerimize ve Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben, 500'ün üzerinde kazanın olduğunu tahmin ediyorum. Dünkü hasara bakarak arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde 500'den fazla aracın hasar olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Buzlanma nedeniyle kaza yapan araçlar oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu
Kaynak: İHA
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