CACI, Ebu Gureyb İşkenceleri İçin Tazminat Ödeyecek

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ABD'nin Irak'ı işgali sırasında işkence için kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi'nin alt yüklenicisi olan CACI adlı şirket, ABD'de görülen davada işkenceye dahil olmaktan sorumlu tutuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılan Ebu Gureyb Cezaevi'nde işkence gördüğünü bildiren 3 kişinin, cezaevini işleten CACI adlı güvenlik hizmetleri şirketine açtığı davanın duruşması ABD'nin Virginia eyaletindeki mahkemede görüldü.

Davanın federal jürisi, CACI'yi söz konusu işkenceye dahil olduğu gerekçesiyle sorumlu tutarak, davacılar Suhail Al Shimari, Salah Al-Ejaili ve Asa'ad Al-Zubae'ye toplamda 42 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Öte yandan, CACI'den söz konusu karara itiraz edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Davanın, 16 Nisan'da görülen duruşmasında davacılardan Salah el-Ejaili, ifadesinde, sorgulama sırasında cezaevindeki görevlilerin kendisine işkence ettiğini söylemişti.

CACI'nin avukatı John O'Connor ise "üç davacı istismara uğramış olsa bile" firmaya bağlı sorgulama görevlilerinin bu kişilere istismarda bulunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını savunmuştu.

CACI çalışanlarının yanlış yapmış olmaları durumunda bile bu davranışları denetleme yetkisinin şirkete değil ABD ordusuna ait olduğunu kaydeden O'Connor, "Ordu, bir savaş bölgesinde operasyonların kontrolünün kimde olduğu konusunda oldukça kıskançtır." diye konuşmuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan Ebu Gureyb Cezaevi 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılmıştı.

Amerikan askerlerinin, Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaptığı işkenceler uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.

CACI çalışanları, Ebu Gureyb'de ABD hükümeti ile sözleşmeli olarak görev yapmıştı.