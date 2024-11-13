CACI, Ebu Gureyb İşkenceleri İçin Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CACI, Ebu Gureyb İşkenceleri İçin Tazminat Ödeyecek

Ebu Gureyb Cezaevi'nde işkence davalarında CACI şirketi 42 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

13.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında işkence için kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi'nin alt yüklenicisi olan CACI adlı şirket, ABD'de görülen davada işkenceye dahil olmaktan sorumlu tutuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılan Ebu Gureyb Cezaevi'nde işkence gördüğünü bildiren 3 kişinin, cezaevini işleten CACI adlı güvenlik hizmetleri şirketine açtığı davanın duruşması ABD'nin Virginia eyaletindeki mahkemede görüldü.

Davanın federal jürisi, CACI'yi söz konusu işkenceye dahil olduğu gerekçesiyle sorumlu tutarak, davacılar Suhail Al Shimari, Salah Al-Ejaili ve Asa'ad Al-Zubae'ye toplamda 42 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Öte yandan, CACI'den söz konusu karara itiraz edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Davanın, 16 Nisan'da görülen duruşmasında davacılardan Salah el-Ejaili, ifadesinde, sorgulama sırasında cezaevindeki görevlilerin kendisine işkence ettiğini söylemişti.

CACI'nin avukatı John O'Connor ise "üç davacı istismara uğramış olsa bile" firmaya bağlı sorgulama görevlilerinin bu kişilere istismarda bulunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını savunmuştu.

CACI çalışanlarının yanlış yapmış olmaları durumunda bile bu davranışları denetleme yetkisinin şirkete değil ABD ordusuna ait olduğunu kaydeden O'Connor, "Ordu, bir savaş bölgesinde operasyonların kontrolünün kimde olduğu konusunda oldukça kıskançtır." diye konuşmuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan Ebu Gureyb Cezaevi 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılmıştı.

Amerikan askerlerinin, Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaptığı işkenceler uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.

CACI çalışanları, Ebu Gureyb'de ABD hükümeti ile sözleşmeli olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Virginia, Cezaevi, Mahkum, Mahkum, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel CACI, Ebu Gureyb İşkenceleri İçin Tazminat Ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
10:05 Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı
09:54 Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı
09:53 İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
09:31 Galatasaray’dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama
09:27 Krediler borç batağına dönüştü Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır
09:25 Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 01:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: CACI, Ebu Gureyb İşkenceleri İçin Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.