Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, küresel çapta yaşanan sistem kesintilerinin ortaya çıkardığı dijital egemenlik risklerini ve yapay zekanın siber güvenlik alanındaki etkilerini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Kasım ayında ABD'de hava ulaşımından bankacılık sistemlerine kadar pek çok alanda yaşanan kesintiler, kamuoyunun dikkatini olası bir siber saldırıya çevirdi. Siber olay zincirinin son halkalarından biri olan Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç ağındaki kesintiler de devlet destekli siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak ABD'li güvenlik yetkilileri, bu olayların herhangi bir siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair bulguya ulaşmadıklarını bildirdi. Benzer şekilde büyük bankalar ve federal kurumlar da kesintilerin siber saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı.

Yaşanan kesintilerin sadece ulusal değil, bölgesel ve küresel anlamda da etkileri oldu. Avrupa'da yaşanan benzer kesintiler ve maddi hasarlı siber saldırılar sonrasında yetkililerden gelen açıklamalar da uluslararası alanda bazı endişelere neden oldu. Bu gelişmeler, dijital egemenlik ve siber güvenlik konularının ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha gösterdi. Olağan bir teknik arıza ülke çapında, hatta dünya genelinde temel hizmetleri aksatabiliyorsa, dijital altyapıların nasıl kurulduğunun ve kimler tarafından işletildiğinin ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınması gerekiyor.

ABD ve Avrupa'daki kesintiler siber saldırı mı?

13 Kasım'da ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelinde uçakların kalkışını geçici olarak durdurdu. İlk incelemelere göre, eski haberleşme ekipmanlarının çalışması kesintiye uğradı ve çok sayıda hava trafik kontrol merkezi kesintiden etkilendi. 3 gün sonra JPMorgan, HSBC ve Mastercard gibi bazı büyük bankalar ve finansal kuruluşlar da kesintiler yaşadı. Bu kuruluşlar pek çok müşteriyi etkileyen kesintileri kendi sistemlerindeki bir yazılım hatasına bağladı.

17 Kasım'da ise ABD'nin teknik ve siber istihbarat teşkilatı NSA'nın "NSANet" adındaki gizlilik derecesi yüksek olan iç iletişim ağının çöktüğü açıklandı. 24 Kasım'da CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) sistemlerinde yetkisiz erişim yaşandığı ve bazı verilerin sızdırıldığı ortaya çıktı. ABD'deki bu olayların temel nedenine dair henüz net bir bulgu mevcut değil. Yaşanan kesintilerin her biri siber olay olarak değerlendirilebilir ancak bu kesintileri siber saldırı olarak tanımlamamak gerekir. Bu kesintilerin sadece ABD ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekir. Avrupa'da ve hatta Hindistan'dan Avustralya'ya kadar pek çok ülkede yapay zeka ajanlarının kritik sistemlere sızması gibi siber saldırı olayları yaşandı.

Ancak bu olayları değerlendirirken, sadece siber suç gruplarını, devlet destekli grupları ve yapay zeka ajanlarını dikkate almak yeterli değildir. ABD dahil olmak üzere söz konusu ülkelerin kritik altyapılarında ve kamusal sistemlerinde çalışan pek çok yazılım ve donanım en az 20 yıldır kullanımda. Eskiyen ve güncelleme almayan bu sistemlerdeki güvenlik açıkları da kolayca istismar edilebiliyor. Özellikle yapay zeka sayesinde yüzlerce güvenlik açığının saatler içinde kötüye kullanıldığı ve siber saldırılar düzenlendiği biliniyor.

Dolayısıyla meselenin dijital altyapı boyutu da dikkate alınmalı. Bu altyapıların ne kadar süredir kullanımda olduğu ve güncelleme alıp almadığı da büyük önem taşıyor. Bununla birlikte, bu altyapıların kimler tarafından ne zaman inşa edildiği ve kontrolün kimde olduğu hususuna da özellikle dikkati çekmek gerekiyor. Bu tür sistemlere ve hizmetlere olan bağımlılık, dijital egemenlik noktasında ciddi riskler barındırıyor. Özellikle veri merkezleri ve bulut bilişim altyapıları, günümüzde öne çıkan stratejik unsurlar arasında yer alıyor.

Dijital egemenlikte belirleyici unsur: Bağımlılık

Bir ülkenin verilerini kendi sınırları içindeki veri merkezlerinde tutması, dijital egemenlik açısından hayati önemde. Ancak bu merkezlerde kullanılan yazılımların güncellenmesi ya da bir arıza sonrasında sistemlerin yeniden çalışır hale getirilmesi yabancı bir şirketin müdahalesine bağlıysa, o ülkenin kendi altyapısı üzerindeki kontrolü de sınırlı kalıyor.

Benzer bir durum bulut hizmetleri için de geçerli. Kamu kurumları ile bankaların aynı hizmet sağlayıcısına bağımlı olması halinde tek bir şirkette yaşanan kesinti birden fazla sektörü etkileyebiliyor. Dolayısıyla dijital egemenlik açısından asıl mesele, ülkelerin bir kesintiye ya da siber saldırıya kendi teknik imkanlarıyla ne kadar hızlı müdahale edebildiği ve temel hizmetlerin sürekliliğini ne ölçüde sağlayabildiği. Veri merkezleri, bulut bilişim sistemleri ve benzeri dijital altyapıların kimler tarafından inşa edildiği kadar kimlerin kontrolünde olduğu da dijital egemenlik konusunda belirleyici unsurdur.

Siber güvenlikte süper zeka dönemi mi?

ABD, İngiltere ve Çin gibi gelişmiş ülkeler yapay zekanın siber saldırganların bilinen yazılım açıklarını daha hızlı istismar etmesine imkan sağladığına dikkati çekiyor. Bir güvenlik açığının duyurulmasıyla bu açığın saldırılarda kullanılması arasındaki süre kısaldıkça, güncellemeyi bir sonraki bakım gününe bırakan kurumun aldığı risk büyüyor. Bununla birlikte, bir kurumun ağlarına sızılması ile bu siber olaya müdahale girişimleri arasındaki zaman da giderek kısalmaya başladı. Burada özellikle gelişen ve otonom hale gelen yapay zeka ajanlarının etkisi çok büyük.

Yapay zeka destekli araçların siber suç grupları ya da devlet destekli tehdit aktörleri tarafından yoğun kullanımı tehdidin çeşitliliğini ve büyüklüğünü etkiliyor. Buna ilaveten otonom yapay zeka ajanlarının da müstakil olarak siber saldırı yürütme kabiliyeti, bu tehdidi daha ciddi seviyeye ulaştırıyor.

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere pek çok ülkede çeşitli zafiyetlere sahip olan sistemler, gelişmiş dil modelleri ve ajanlar tarafından daha hızlı bir şekilde istismar edilebiliyor. ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerdeki siber saldırı ve sistemlere yetkisiz erişim örnekleri, bu tehlikenin giderek büyüdüğünü net olarak ortaya koyuyor.

Yapay zeka modellerinin siber saldırıları otomatikleştirdiği ve hızlandırdığı günümüzde yeni bir tartışma konusu olarak ortaya atılan süper zeka (SI) teknolojisinin benzeri görülmemiş güvenlik risklerine yol açabileceği düşünülüyor. Böyle bir durumda tehdidin boyutu, niteliği ve gelişim hızı büyük oranda değişecek. Son 5 yılda ciddi boyut kazanan dijital egemenlik ve siber egemenliğe yönelik tehditler de bu gelişme sonrası çok daha kritik hale gelecek.

[Ersin Çahmutoğlu, siber güvenlik uzmanıdır.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.