CAIR'den Biden'a Hayal Kırıklığı - Son Dakika
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CAIR'den Biden'a Hayal Kırıklığı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ailesine ABD Başkanı Joe Biden'ın başsağlığı dilememesinden hayal kırıklığı duyulduğunu bildirdi. CAIR, Biden ve Harris'in Eygi'nin ailesini aramamasını rahatsız edici olarak nitelendirdi.

10.09.2024 23:46
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NEW Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine ABD Başkanı Joe Biden'ın başsağlığı dilememesinden hayal kırıklığı duyulduğunu bildirdi.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR tarafından yapılan açıklamada, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, İsrail güçleri tarafından öldürülen Eygi'nin ailesini aramaması "rahatsız edici ve hayal kırıklığı" olarak nitelendirildi.

CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, "Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'in bir İsrail keskin nişancısı tarafından öldürülen bir Amerikan vatandaşının ailesini aramaması, özellikle ikisinin de Hamas tarafından öldürülen bir İsrailli-Amerikalının ailesiyle hemen iletişime geçtiği düşünüldüğünde, son derece rahatsız edici ve hayal kırıklığı yaratıcıdır." ifadesini kullandı.

Mitchell, Biden yönetiminin Amerikan vatandaşı ailelerin tamamını ve Gazze ile Batı Şeria halkı dahil tüm insanları, eşit derecede yaşamayı hak eden kişiler olarak görmeye başlaması gerektiğini hatırlattı.

CAIR Başkanı Yardımcısı, geçen hafta gazeteci Şirin Ebu Akile ve Türk-Amerikalı barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi de dahil olmak üzere, Filistinli Amerikalılara karşı "şiddet suçu işleyen İsrailli yetkilileri, askerleri ve yasa dışı yerleşimcileri soruşturması ve yargılaması için" ABD Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunduklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın ve Başkan Yardımcısı Harris'in, geçen hafta Batı Şeria'da İsrail birlikleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüşmediği kaydedilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Sözcüsü John Kirby, Biden'ın "henüz aileyle konuşmadığını" belirterek, "Bugün yapacağımız bir görüşme yok. Elbette ailesiyle birlikte yas tutuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAIR'den Biden'a Hayal Kırıklığı - Son Dakika

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