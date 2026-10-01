Çakırözer, Mersin\'deki gözaltılara \'Sandık geldiğinde millet dersinizi verecek\' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Milletin iradesini baskıyla, gözaltıyla, operasyonla susturamazsınız. Sandık geldiğinde millet dersinizi verecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün yine güne seçilmiş üç belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla başladı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı. Milletin iradesini baskıyla, gözaltıyla, operasyonla susturamazsınız. Sandık geldiğinde millet dersinizi verecek" ifadesini kullandı.