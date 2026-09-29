California'da kolluk kuvvetlerine elektroşok eldiveni yasağı 2030'a dek getirildi

California'da kolluk kuvvetlerine elektroşok eldiveni yasağı 2030'a dek getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin California eyaletinde kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldiveni kullanması yasaklandı; Vali Gavin Newsom'un onayladığı yasak gelecek yıldan 2030'a kadar geçerli. Yasak, ICE'nin geçen ay 6 bin çift eldiven için imzaladığı 17 milyon dolarlık sözleşmenin ardından geldi.
ABD'nin California eyaletinde, kolluk kuvvetlerinin gözaltı sırasında elektroşok uygulayan eldivenleri kullanması yasaklandı.
California Valisi Gavin Newsom, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldivenlerini gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kullanmasını yasaklayan yasayı onayladı.
Newsom yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, siyasi çıkarlarını Amerikalı ailelerin sağlığı, güvenliği ve geçim kaynaklarının üstünde tuttu. California, eyaletimizdeki göçmenlik uygulamaları konusunda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve denetimi güçlendirmek için adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.
Bu gelişme, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), direnç gösteren kişilerin itaat etmesini sağlamak üzere tasarlanmış eldivenlerle görevlilerini donatma kararından birkaç hafta sonra yaşandı.
ICE, geçen ay, 6 bin çift eldiven satın almak üzere yaklaşık 17 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
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