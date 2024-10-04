Çalıntı Ciple Kaza Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çalıntı Ciple Kaza Yapan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Avcılar'da çaldığı ciple kazaya karışan yabancı uyruklu şahıs Bakırköy'de yakalandı.

04.10.2024 18:59
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(İSTANBUL) - İstanbul Avcılar'da çaldığı cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs Bakırköy mevkiinde yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avcılar'da meydana gelen trafik kazası ve oto hırsızlığı olayında 5 araç ve 2 motosiklette maddi hasar meydana geldiği, 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi E-5 Güney Yol üzerinde meydana gelen trafik kazası ve oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak; Emniyet Ekiplerimiz olaya derhal müdahale etmiş; 5 araç ile 2 motosiklette maddi ve yaralamalı kaza gerçekleştiği, şüpheli bir aracın olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Hayati tehlikesi olmayan 3 yaralı şahsın hastaneye intikali sağlanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı araştırma sonucu, kazaya sebebiyet veren şüpheli aracın Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi'nden çalındığı belirlenmiştir. Araç Bakırköy ilçesinde emniyet ekiplerimiz tarafından kısa süre içerisinde durdurulmuş, araç sürücüsü yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Çalıntı Ciple Kaza Yapan Şahıs Yakalandı
Kaynak: ANKA

Bakırköy, İstanbul, Avcılar, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı Ciple Kaza Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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