Çalıntı Kedi Sahibine Teslim

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İzmir'in Bornova ilçesinde petshoptan çalınan kedi, olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sahibine teslim edildi.

Birlik Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde Nurşen Öner'in işlettiği petshopa, 19 Aralık'ta gelen baba ve iki çocuğu, papağan almak istediklerini belirtti.

Dükkandaki papağanları inceleyen aile, almak istedikleri papağan için 200 lira kapora bırakarak ayrıldı.

Dün tekrar dükkana gelen baba, oğul ve kızı papağını almak istedi. Dükkanda o sırada yalnız bulunan Öner'in 15 yaşındaki oğlu Batuhan Öner, papağan ve kafesini hazırlamaya başladı. Bu sırada oğul, petshopta bulunan 2 aylık British Longhair Blue Point cinsi kediyi montunun içine koyup dükkandan uzaklaştı. Baba ve kız kardeş de papağını satın aldıktan sonra çıktı.

Öner bir süre sonra yavru kedinin dükkanda olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Öner, kedinin çalındığını görünce durumu ailesine bildirdi.

Polise başvurarak şikayetçi olan aile olaya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri gören baba, Nurşen Öner'i arayarak oğlunun kediyi almasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, kediyi komşularına bıraktı.

"O anları izleyince çok şaşırdık"

Nurşen Öner, gazetecilere güvenlik kamerasındaki kayıtları izleyince çok şaşırdıklarını söyledi.

Olayın yaşandığı gün eşiyle hastanedeki yakınlarını ziyarete gittiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Çocuğuma 'bu papağını istiyoruz' demişler. Sonra çocuğum, papağını kafese koyarken yemliklere dokunuyorlar. Çocuğum sırtı dönük papağını kafese koyarken, oğlu o anda kediyi yerden alıyor. Ceketinin içerisine koyup dükkandan ayrılıyor. O anları izleyince çok şaşırdık. Babasının gözünde yapıyor her şeyi. Babası da bir şey demiyor."

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kediyi çalan şüphelinin babasının aradığını belirten Öner, "İnternette çaldığı görüntüleri çok yayınlandı. Sabah babası telefon açtı. 'Abla kusura bakmayın, benim oğlum madde bağımlısı, oğlum çalmış' dedi. 'Kedinizi getirdim' dedi. Komşumuza bırakmış gitmiş. Bizim burada 3'ü yavru 6 kedimiz var. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz." dedi.

Olay sırasında dükkanda olan Batuhan Öner de olayın papağını yakalamaya çalıştığı sırada yaşandığını aktararak, "O sırada arkam dönüktü. Montun içine atıp kapatıyor. Sonra papağan yemini alarak gidiyor. Babasına 'ben gidiyorum, sen kafesi alıp gelirsin' diyor." diye konuştu.

Kedinin çalınma anının bulunduğu görüntülerde şüphelinin kediyi eline alarak fermuarını açtığı montunun içine koyması, papağan yemini masadan alarak dükkandan çıkması yer alıyor.