Çalışma Bakanı Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile gündemdeki konuları görüştü

Çalışma Bakanı Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile gündemdeki konuları görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelip gündemdeki konuları ele aldıklarını açıkladı. Işıkhan, çalışma hayatını güçlendirmek için istişare içerisinde adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdiklerini bildirdi. Işıkhan, çalışma hayatını güçlendirmek için istişare içerisinde adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi çalışma hayatımızı güçlendirmek için istişare içerisinde adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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