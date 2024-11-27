Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı

Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemi ele alındı. Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, çalışma hayatında yargı süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 22:08  Güncelleme: 22:09
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ÜÇLÜ Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemiyle toplandı.

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemiyle toplandı. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

'YARGI SÜREÇLERİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRECEK ÖNERİLER SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, toplumsal adalet ve huzurun temel gereklerinden biri olan yargı süreçlerini çalışma hayatı özelinde ele almak ve daha etkin çözümler geliştirebilmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Çalışma hayatı; çalışanlarımızın emeğini, haklarını ve geleceğini şekillendiren bir alan olduğu kadar, ülkemizin ekonomik büyümesi ve toplumsal refahı için kritik bir önem ifade etmektedir. İşçi ve işveren tarafının beklentilerinin belirli noktalarda ayrışması çalışma ilişkilerinde zaman zaman uyuşmazlıklara ve sorunların çözülememesi sebebiyle yargı süreçlerine taraf olunmasına sebebiyet vermektedir. İşçi ve işverenlerimizin gerek bireysel gerek toplu iş hukukunda yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklar adaletin hızlı, etkin ve hakkaniyetli bir şekilde tecelli etmesini gerektirmektedir. Amacımız; bu alandaki sorunları tespit ederek hukuki süreçlerin daha hızlı işletilmesini, işçi ve işverenlerimizin hak kayıplarını önleyici düzenlemelerin geliştirilmesini, yargı süreçlerini daha etkin hale getirecek yeni ve somut öneriler sunabilmektir" dedi.

Özçelik, çalışma hayatındaki yargı süreçlerinin sosyal tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti.

Sosyal taraflarla ortak çalışma kültürü ve iş birliği içerisinde hareket etmenin çalışma hayatını daha güçlü bir yapıya kavuşturacağına inandıklarına dikkati çeken Özçelik, "Bu anlayışla Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmalarla istişare kültürümüzü güçlendiriyor ve dayanışma ruhumuzu daha ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Faruk Özçelik, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

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