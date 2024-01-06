Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye, İslam dünyasının derdiyle dertleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bütün bir İslam dünyasının derdiyle dertleniyoruz. Hatta sahip olduğumuz inanç ve temsil ettiğimiz medeniyetin gereği olarak bütün insanlığın sorunları ve ihtiyaçlarıyla muhatap ve sorumlu bir konumda bulunuyoruz." dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 24'üncü ölüm yılı dolayısıyla, Kızılcahamam'da bir otelde 5'inci Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Program, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, rahmetli Mehmet Akif İnan'ın vefatının üzerinden geçen zamana rağmen fikirlerinin, söylemlerinin ve eylemlerinin güçlü bir şekilde yaşatıldığını söyledi.

Kudüs'ün, huzur, barış ve kardeşlik iklimine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan manevi coğrafyanın incisi olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün hüznünü dizelerine taşıyan Mehmet Akif İnan'ın gördüğü o düş, bugün çok daha anlamlı, çok daha derin. Merhum şairimizin düşünde gördüğü gibi, bugün Mescid-i Aksa bir çocuk gibi ve ağlıyor. Tıpkı acımasızca zulmedilen Gazze'nin çocukları gibi. Akif İnan ve onun gibi nice mütefekkirin gönlünden süzülen dizeler, bugün hala sesimiz oluyor."

Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını vurgulayan Işıkhan, "Bütün bir İslam dünyasının derdiyle dertleniyoruz. Hatta sahip olduğumuz inanç ve temsil ettiğimiz medeniyetin gereği olarak bütün insanlığın sorunları ve ihtiyaçlarıyla muhatap ve sorumlu bir konumda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Hedeflerimiz, bu tarihi görevi bizim için kaçınılmaz hale getirmektedir"

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin bu sorumluluğu yerine getirdiği ölçüde daha adil bir dünyanın inşasına da öncülük edebileceğini, bu tarihi misyonla dünyaya yeni ufuklar açacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ve millet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve bu istikametteki hedeflerimiz, bu tarihi görevi bizim için kaçınılmaz hale getirmektedir. Buna bağlı olarak, mevcut değerlerden aldığımız güçle kültür alanında mutlaka ciddi işler, önemli atılımlar yapmak gerektiğini biliyoruz."

"Sivil toplum kuruluşlarımız büyük öneme sahip"

Adalet ve hakkaniyet davasının tam anlamıyla başarıya ulaşmasının, kültürel alandaki dönüştürücü değer ve birikimlerin üretilmesiyle mümkün olacağına işaret eden Işıkhan, "Bunun için kültürel varlığımızla ön plana çıkmak, bizim temel önceliklerimizden biridir. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın her biri bizim için çok büyük öneme sahiptir." diye konuştu.

Işıkhan, Memur-Sen'in, Türkiye'nin sendikal mücadelesine sağladığı katkıyla ve 1 milyonu aşkın üyesiyle, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, sendikacılığın sadece rakamlar değil, aynı zamanda o rakamları anlamlı kılacak milli ve manevi değerler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif İnan'ı ve onun dava arkadaşlarını çok iyi tanımalıyız, aynı zamanda tanıtmalı, hatıralarını diri tutmalıyız. Bu organizasyonun kültür dünyamıza ve ülkemizin değerlerine sahip çıkma adına yol açıcı, yön verici bir adım olacağına inanıyorum. Bugünün Türkiye'si dünün Türkiye'sinden daha iyi bir noktada olduğu gibi yarının Türkiye'si de bugünkünden daha iyi olmak zorundadır. Bunu inşallah, sanat camiası, sivil toplum ve kamu kurumlarımız olmak üzere yediden yetmişe hep birlikte atacağımız adımlarla başaracağımıza yürekten inanıyorum."

"Memur-Sen farklı bir aile"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Memur-Sen'in kurulduğu günden bu yana kendi değerlerinden beslenerek bugünlere geldiğini ve yarınlara da bu değerlerle yürüyeceğini söyledi.

Memur-Sen'in "diğerlerine göre değil, değerlerine göre" sendikacılık faaliyetleri yürüttüğünü belirten Yalçın, "Anarşizme, vandalizme asla gözü düşmemiş, hiçbir zaman illegalitenin içerisine ilişmemiş, korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetin sopasına çevirdikleri sendikal örgütlenmelerin dışında, Anadolu irfanı ile yoğrulmuş erdemli sendikacılık tarzıyla yeni bir yolu açmış bir kitleden bahsediyoruz. O yüzden Memur-Sen farklı bir aile." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaj gönderdi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine gönderdiği mesajı okundu.

Mesajında, 5'inci Mehmet Akif İnan Ödülleri'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, ödül almaya hak kazanan kültür-sanat erbabının her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli Akif İnan'ın emaneti olan Memur-Sen'in ilkeli sendikacılık anlayışının bir gereği olarak, tüm dünyada hakkın, merhametin, özgürlüklerin savunuculuğunu yapmasını takdirle karşılıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazzeli kardeşlerimize yönelik, İsrail tarafından yürütülen katliamlara ülkemizde en güçlü tepkiyi veren sivil toplum kuruluşlarımızın başında Memur-Sen gelmektedir.

Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini alan işgalci İsrail güçleri karşısında tam 3 aydır vatanlarını, onurlarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle ödül törenine öncülük eden Memur-Sen'i, Mehmet Akif İnan Vakfı'nı ve değerli yöneticilerini canı gönülden tebrik ediyor. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle saygıyla selamlıyorum."

Ödüller sahiplerine verildi

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

"Başarı ve Teşvik Ödülü"nü almaya hak kazanan müzisyen, yazar Sedat Anar, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

"Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü" 6 Şubat 2023 depremlerinde üstün yararlılık gösteren maden işçilerine takdim edildi. Maden işçileri ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın elinden aldı.

Diğer kategorilerde ödül alan isimler ise şöyle:

Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü: Ali Haydar Haksal

Uluslararası Değer Ödülü: Steven William Maclean Bell

Üstün Hizmete Vefa Ödülü: Prof. Dr. Sami Güçlü

Jüri Özel Ödülü: Filistinli çocuklar