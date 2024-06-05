Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımına başarılar diledi - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımına başarılar diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımına başarılar diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya gelerek, Almanya karşılaşması öncesi başarılar diledi. Programa, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve bakanlık bürokratları da katıldı.

05.06.2024 22:53
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımına, Almanya karşılaşması öncesi başarılar diledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Bakan Işıkhan, Büyükelçilik rezidansında Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Işıkhan, Fransa'da devam eden 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak olan Ampute Milli Futbol Takımına başarılar diledi.

Programa, 112. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Cenevre'de olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Kaynak: AA

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