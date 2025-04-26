Samsun'da 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana gelen olayda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu.
Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.
2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bunu yapanlar 16 yaşında! Cami avlusunda vicdanları sızlatan olay - Son Dakika
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