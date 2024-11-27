Cami İmamına Okla Saldırı: 20 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Cami İmamına Okla Saldırı: 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Bağcılar'da cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık için 13-20 yıl hapis talep edildi.

27.11.2024 11:50
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Bağcılar'da cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerde "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu belirtildi.

İddianamede, kamera görüntüsü inceleme tutanaklarına göre, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz günü kafasında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş bir pantolon ve ayağında sandaletle cadde üzerinde bulunan Necattin Camisi yönüne doğru gittiği aktarıldı.

Saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği belirtilen iddianamede, bir süre sonra sanığın elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği, imam Dursun Kuru'nun hedefine girmesini beklediği kaydedildi.

İddianamede, imam Kuru'nun hedefe girmesiyle birlikte Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu anlatıldı.

İmamın ifadesi

Olayda yaralanan Necattin Camisi'nin imamı müşteki Dursun Kuru'nun soruşturma aşamasında alınan ifadesine de iddianamede yer verildi.

İfadesinde olay günü ezan okuduktan sonra cübbesini giyerek öğle namazı kıldırmak için hazırlandığı sırada sanığın şort giymiş bir kişiyle tartıştığını gördüğünü anlatan Kuru, sanığın kendisinden şortlu kişiyi camiden çıkarmasını istediğini, daha sonra da "Allah belanızı versin" gibi sözlerle camiyi terk ettiğini aktardı.

Kuru, öğle namazı sonrası caddede yürüdüğü sırada sanığın elinde bulunan okla kendisini hedef aldığını ve "Sen şimdi görürsün" diye bağırdığını, fırlattığı okun omzuna girdiğini söyledi.

Saldırganın savunması

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ise iddianamede yer alan savunmasında, olay günü öğle namazını kılmak için camiye gittiğini, camide kısa giyinmiş bir erkeği kadınlar bölümü girişinde otururken gördüğünü ifade etti.

Bu kişiyi camide oturamayacağı konusunda uyardığını ancak Türkçe bilmediği için durumu imama bildirdiğini belirten Gündoğdu, imamın işine karışmaması gerektiğini söylemesi üzerine tekrar yüksek sesle durumu imama anlattığını savundu.

Bu esnada, "Allah yolunda nasıl savaşılması gerekiyorsa o şekilde savaşın" sözünün aklına geldiğini, bunun üzerine evinde bulunan 5 oku alarak camiye döndüğünü dile getiren sanık, hedefinde belirli bir kişi olmadığını, olaya müdahale etmeyen cami cemaatine zarar vermek için oraya gittiğini söyledi.

Caddede 25-30 metre mesafede üç kişi arasında imamı gördüğünü belirten Gündoğdu, bu kişilere doğru hedef aldığını ancak imamın kaçmaya çalıştığını görünce oku ona fırlattığını anlattı.

Hayati tehlike geçirdi

İddianamede, doktor raporlarına göre, omzundaki ok ameliyatla çıkarılan imamın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti.

Gündoğdu'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Bağcılar Merkez Mahallesi'nde imam Dursun Kuru'yu, görev yaptığı caminin yakınlarında sağ omzundan okla vuran Muhammed Fatih Gündoğdu yakalandıktan sonra Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Yaralı imam ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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