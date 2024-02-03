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Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı. Arızalanan botun sürüklenmesi sonucu 22 Afganistan uyruklu göçmen kurtarılırken, başka bir operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 70 yabancı uyruklu göçmen, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

03.02.2024 09:49
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgede "TCSG-6" ve "TCSG-905" botlarının ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 70 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Kuzey Ege, Çanakkale, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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