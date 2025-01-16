Çanakkale Başsavcısı 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Çanakkale Başsavcısı 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çanakkale Başsavcısı 2024\'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Başsavcı Şahin, AA'nın fotoğraf yarışmasında çeşitli kategorilerde oy kullandı ve açıklamalarda bulundu.

16.01.2025 14:16
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Ömer Yahşi, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" fotoğraflarını oyladı.

Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" karesine oyunu verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılının, savaşlardan dolayı dünya çapında sıkıntılı bir yıl olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de yaşattığı mezalimin dün itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Şahin, "Filistinli Müslüman kardeşlerimiz 1,5 senedir bombalar altında yaşıyordu. Filistin vurgusu yapan fotoğraf seçtik o yüzden. İstanbul'da yapılan Özgür Filistin gösterisinin fotoğrafını seçtik. İnşallah bundan sonra Müslümanlar için daha iyi bir döneme gireriz. Ülkede ve dünyada bütün milletler için barışın hakim olduğu bir döneme gireriz." diye konuştu.

Suriye'de halkın iradesi ve gücüyle yıllardır devam Baas rejiminin sona erdirildiğini aktaran Şahin, "Özgür Suriye" kategorisinde de halkın gücünü gösteren bir fotoğraf seçtiğini belirtti.

Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde tercih ettiği "Dostlarla yolculuk" adlı fotoğrafta ise hayvan sevgisinin çocukların gözünde hissedildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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