Çanakkale Bayramiç\'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi

Çanakkale Bayramiç'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 11 Kasım'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, dün hayatını kaybetti. Kadının cenazesi iş yerinin önünde helallik alınmasının ardından Bayramiç Çarşı Camisi'nde düzenlenen tören ve kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 11 Kasım'da eski eşi F.U. tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Aysel Sakaldaş için önce iş yerinin önünde helallik alındı, ardından Bayramiç Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Sakaldaş'ın ailesi, yakınları, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kılınan namazın ardından Aysel Sakaldaş'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.
Olay
F.U, Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartıştığı eski eşi Aysel Sakaldaş'ı bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Yeni Parti Bayramiç İlçe Başkanlığında yönetici olduğu öğrenilen Sakaldaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.
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